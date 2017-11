Ana Pastor confiesa que fue ella la que comenzó a llamar por el apellido a Ferreras

La periodista Ana Pastor acudió este martes a El Hormiguero para promocionar su nuevo programa, ¿Dónde estabas entonces?, una serie documental que recordará y analizará fechas y sucesos clave ocurridos en España desde que se celebraron las primeras elecciones generales el 15 de junio del año 1977.

Dado que es un programa alejado de la actualidad, para la presentadora ha sido toda una novedad no estar pendiente de las noticias para éste formato: "Es la primera vez que en un programa no tengo el móvil", aseguraba divertida, porque en el día a día es una herramienta imprescindible para ella.

Pastor, que es además pareja del también periodista de La Sexta Antonio García Ferreras, no dudó en hablar de la curiosa circunstancia de que ambos se traten por el apellido cuando coinciden en televisión. "Desde el principio él a mí me ha llamado Pastor y yo a él Ferreras", aseguraba, a la vez que confesaba que fue ella la que empezó a hacerlo y que "hasta los niños nos vacilan con eso".

Y a pesar de que ambos ocupan mucho tiempo en su faceta como periodistas, más ahora con el asunto catalán generando información constantemente, consiguen conciliar su vida laboral con la familiar. La de madre "es la faceta que más me interesa, preocupa y tiempo de calidad invierto", aseguraba. "En este país hay tanta gente que tiene tantos problemas de conciliación que ójala el problema fueramos nosotros", hacía ver la peridista sobre ese problema.

Pastor se ha enfrentado a duras críticas y momentos complicados al realizar su trabajo sobre el desafío independentista en Cataluña. "Cuando te paras con la gente razona, unos sí y otros no. Yo no detecté nada contra nosotros", asegura, y destacaba que la tensión hace que haya gente que "llora cuando te paras a hablar con ellos".

Sobre el problema catalán aseguró que "han prometido muchas cosas a la gente que es muy dificil de hacer", pero hacía ver que "no son cuatro locos, son dos millones de personas a las que habría que seducir y no entiendo porqué no se hace" y valoró que la situación es peor desde que varios cargos y consellers del Parlamento Catalán están en prisión.