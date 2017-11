La huelga de basuras ya llena de desperdicios el centro más turístico de la capital

Los primeros compases de la huelga de recogida de basuras comienzan ya a notarse en algunas calles de la capital transcurridas solamente dos jornadas de paros. La zona más afectada por el momento es el barrio de Sol, núcleo del distrito Centro y ámbito más turístico de la ciudad, donde residen alrededor de 7.500 vecinos. Como pudo comprobar este martes 20minutos, la basura se acumulaba este martes en distintos puntos de Gran Vía, Callao, calle Montera, Carretas o la popular Puerta del Sol. Todo ello pese a que los servicios mínimos del 50% realizaron labores de recogida el pasado lunes.



El aspecto actual de nuestras calles no es el más deseable para que los turistas salgan de compras. La imagen que se está dando es nefasta Los grandes perjudicados del pulso que mantienen las empresas adjudicatarias y los trabajadores son los comerciantes y vecinos de la zona. «El aspecto actual de nuestras calles no es el más deseable para que los turistas salgan de compras. La imagen que se está dando es nefasta», afirma José Luis de Lucio, gerente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Preciados, Carmen, Sol y adyacentes (Apreca).



«Como siempre, los que sufrimos las consecuencias somos los vecinos», lamenta Jordi Gordon, de la Asamblea Ciudadana del Barrio de Universidad (ACIBU). «El centro siempre es una zona especialmente sucia por la cantidad de gente que viene y la acumulación de bares y restaurantes que existe. Pero con esta huelga la situación se está agravando», explica.



De Lucio teme que la prolongación del conflicto afecte a las ventas en unas fechas en las que sube la actividad de los comercios de la zona centro por la cercanía de las fiestas navideñas. «La gente ya no tendrá ganas de venir de compras o dar un paseo», vaticina el gerente de Apreca, que señala al Ayuntamiento como pieza clave para poner fin a la huelga: «Tendría que mediar porque se ha privatizado un servicio público y tiene que garantizar que se desarrolle con normalidad».

Lentros progresos

Las empresas del servicio de recogida y los sindicatos (UGT, CC OO y CGT) se reunieron este martes de nuevo para intentar llegar a un acuerdo en el mantenimiento de los 1.600 empleos, la principal reivindicación de los trabajadores. «Las adjudicatarias quieren acercar su postura a la nuestra, pero el avance es tímido», señalan fuentes conocedoras de la negociación. De esta forma, los trabajadores deberán decidir este martes si siguen con la huelga y con los servicios mínimos al 50% o si por el contrario la desconvocan, aceptando de esta forma la propuesta de las empresas. De rechazar la propuesta, este miércoles se recogerá la basura en los distritos de Centro, Arganzuela, Salamanca, Chamatín, Fuencarral, Chamberí, Mocloa, Carabanchel, Usera, Ciudad Lineal, Vicálvaro y San Blas.

