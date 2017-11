Sia publica una foto desnuda en sus redes para responder a quien intenta venderla

Sia ha sido víctima de unas fotos no deseadas hechas por paparazzi. Como ella misma ha dicho a través de sus redes sociales, una agencia ofrecía hasta 14 instantáneas de la artista desnuda.

Según la cantante, que siempre ha sido muy celosa de su privacidad y no suele mostrar su cara en público, esta agencia aseguraba en un mensaje enviarle las fotos si las compraba.

Para contraatacar y evitar que se gane dinero con esas fotos, la propia Sia ha decidido subirlas a Twitter e Instagram, agregando: "Al parecer, alguien está intentando vender fotos mías desnuda a mis fans. Ahorraos el dinero, aquí la tenéis gratis. ¡Cada día es Navidad!".

Someone is apparently trying to sell naked photos of me to my fans. Save your money, here it is for free. Everyday is Christmas! pic.twitter.com/aeQlnTwLuy