Desafío independentista | Directo: Puigdemont: "No estamos cesados por la ley, sino por un golpe de estado ilegal"

Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT han convocado a partir de mañana y hasta el 29 de noviembre una batería de iniciativas dentro de "una movilización por los derechos y las libertades" que toman la forma principalmente de concentraciones y que no contempla ninguna huelga general. Con esta propuesta de movilizaciones, las dos centrales quieren denunciar "la conculcación de derechos y libertades" y "las políticas autoritarias muy graves" que lleva a cabo el Gobierno del PP, al que considera "responsable" de un "conflicto político, institucional e impropiamente jurídico".

Estas son las #portadas de los periódicos de este martes 7 de noviembre de 2017 https://t.co/hcz7D4szgl pic.twitter.com/Rg98ebCVed — Europa Press (@europapress) 7 de noviembre de 2017

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha asegurado que nadie puede negar la soberanía nacional por "ambición política" ya que "todos los españoles" son dueños de ese espacio colectivo de convivencia establecido por la Constitución del 78. Durante su intervención para presentar al coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, en un desayuno informativo en Madrid, Pastor ha defendido esta Constitución, de cuya aprobación se cumplen el próximo diciembre 39 años, y el "marco constitucional" como mejor garantía para la convivencia y los derechos de los españoles.

"Se trata de poder administrar de la mejor manera posible la defensa de nuestros derechos, no de los individuales, sino del Govern de Cataluña", ha considerado Puigdemont, que entiende que "si disponemos de unos días o unas semanas para poder hacer lo que estamos haciendo, lo debemos de aprovechar". Todos los detalles de la entrevista a Puigdemont.

Esperanza García, del PP catalán, responde a Puigdemont.

Vive en una realidad paralela 🙄 👇

- "ir de tribunales"?Se referiere a la A.Nacional

- "Vergüenza" la q está haciendo pasar a los catalanes https://t.co/YZaUtTSHli — Esperanza García G (@esperanzagarcpp) 7 de noviembre de 2017

El Senado celebra este martes su primer Pleno después de tramitar el artículo 155 y autorizar al Gobierno a adoptar medidas extraordinarias para Cataluña, en una sesión que tendrá cuatro preguntas al Ejecutivo relativas a la crisis política catalana. Comienza a las 16.00 horas.





Valls: "Me gusta el catalanismo, pero para mí Cataluña también es española y europea".

Valls: "Me indigna que se hable de presos políticos. Los que amamos España tenemos que intervenir y apoyar su democracia".

Entrevistan a Manuel Valls en Onda Cero: "Como hijo de catalán, creo que todo esto es lo más grave desde la muerte de Franco".

Las exconsellers del Govern catalán Dolors Bassa y Meritxell Borrás se han apuntado en las primeras horas de ingreso en el centro de mujeres de Alcalá Meco a cursos de cerámica y a clases de gimnasia, según han informado a Europa Press fuentes penitenciarias.





Ya no es solo el Gobierno. Ni solo el Banco de España. Ni solo la AIReF, el órgano que audita las finanzas públicas. Son todos los organismos económicos los que estos días, al recalcular las proyecciones para España, advierten que sí, que el desafío catalán frenará la economía y que –pese al vaticinio contrario del Govern– inflige ya daño al crecimiento catalán y español. El último en activar la alarma ha sido el BBVA. La entidad presentó este lunes su informe Situación España, en el que ensombrece el avance económico del país en dos décimas para este año (rebaja el auge previsto del PIB al 3,1%) y en tres décimas para el siguiente (al 2,5%). El mordisco le acerca a las reformulaciones previas de Funcas, Moody's o del propio Ejecutivo.

Ocho profesores de tres centros de la Seu d'Urgell están citados a declarar este martes en los juzgados de la ciudad por presunto delito de incitación al odio, por supuestos comentarios sobre las cargas policiales del día del referéndum ilegal, alguno de los cuales ante un alumno hijo de guardias civiles.

Maza dicho sentirse "absolutamente" respaldado por la carrera fiscal y ha valorado el comportamiento "ejemplar" de los fiscales, especialmente los catalanes a pesar de que lo están pasando "muy mal" y de las "presiones, incluso familiares, muy fuertes" que están sufriendo y que ya se están "comprobando", según ha dicho.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha expresado este lunes su confianza en que Bélgica extradite al expresidente catalán Carles Puigdemont pues considera que hay "fundamentos de sobra" para atender la petición de la justicia española aunque ha admitido que esa decisión no le corresponde a él.

Según Puigdemont, su exilio en Bélgica responde a una estrategia de "internacionalizar al máximo lo que esta pasando" en Cataluña, de una causa que a su juicio es "de derechos humanos y de democracia" y que "abre unos focos que ayudan a los compañeros encarcelados en España". "Se trata de poder administrar de la mejor manera posible la defensa de nuestros derechos, no de los individuales, sino del Govern de Cataluña", ha considerado Puigdemont, que entiende que "si disponemos de unos días o unas semanas para poder hacer lo que estamos haciendo, lo debemos de aprovechar".

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado estar "preparado" para ser extraditado a España por la justicia belga, y que es consciente de que tanto él como los cuatro consellers huidos a Bélgica pueden "acabar en prisiones españolas". En la entrevista, desde Bélgica, Puigdemont ha indicado que los exmiembros del Govern que se encuentran en ese país "en ningún momento hemos eludido ninguna responsabilidad" y ha resaltado que se presentaron "voluntariamente ante la justicia belga" tras la euroorden de detención dictada por la Audiencia Nacional.

Acaba la entrevista en Catalunya Radio a Puigdemont y los exconsellers.

Puigdemont: "La dignidad está en la cárcel, en Bélgica y en la gente. Esta es la dignidad, y también la de Cuixart y Sànchez".

Puigdemont: "Rajoy ha dicho a Europa que sus medidas acaban con el problema catalán, demostremos que se equivoca".

Puigdemont: "España se ha situado claramente fuera del estado de derecho y Tusk y Juncker lo apoyan".

Puigdemont: "Una parte de Europa ampara los abusos y eso es muy preocupante".

Puigdemont: "El que ha descartado un referéndum pactado es el Gobierno español, no nosotros".

Comín: "Habrá un pacto de reciprocidad entre nosotros y los ciudadanos. Seguiremos y seguirán haciendo muchos esfuerzos".

Comín: "Si los ciudadanos entienden que todos tenemos que hacer sacrificios, que ya lo hacen, todo irá bien".

Comín: "Tenemos una combinación muy grande de sentimientos, pero yo estoy esperanzado".

Puig: "Tenemos el calor de todos los municipios y eso nos llega. Seguiremos aquí y seguiremos luchando para defender los derechos humanos".

Puigdemont: "Estoy firme, fuerte, triste, convencido, y muy dispuesto con mis compañeros, con la gente, para no darnos por vencidos".

Puigdemont: "La República se hará por vía democrática o no se podrá hacer, y el estado español, con lo que no ha ganado democráticamente, frena la democracia".

Puigdemont: "Todo el que quiera tiene en nosotros un proyecto para seguir adelante. No frenarán nuestra voluntad de ser un país independendiente".

Puigdemont: "El Gobierno que exista a partir del 21-D tendrá una labor mucho más dura que proclamar la independencia, que es la de recuperar la normalidad".

Puigdemont: "El Govern que nazca del 21-D se encontrará en una situación de emergencia".

Puigdemont: "Si las elecciones nos dan un ambiente de libertad, saldrá un gobierno legítimo, y a partir de ahí se cumplirá con el programa electoral".

Puigdemont: "Sin libertad no podemos hacer ningún combate".

Puigdemont: "Es evidente que tenemos un objetivo marcado: sin democracia no podemos hacer nada y es urgente que hagamos un núcleo democrática. Un proyecto en contra del 155".

Serret: "Nosotros tenemos que seguir reivindicando que somos el gobierno legítimo de Cataluña, y que tiene que ganar el la fuerza del diálogo. El 21 de diciembre tiene que ser un pulso para ganar la democracia".

"Estimado expresident: Una forma de saber si lo que reclamamos a otro es correcto consiste en imaginar una situación inversa. Por ejemplo, si los castellanohablantes hemos de escribir ‘Girona’ en vez de ‘Gerona’, o ‘Lleida’ en lugar de ‘Lérida’, podemos preguntar si la Administración catalana y los periodistas de su comunidad escriben a su vez ‘Zaragoza’ en lugar de ‘Saragossa’ cuando se expresan en catalán, ‘Teruel’ en vez de ‘Terol’ o ‘Cuenca’ en vez de ‘Cuenca’, por no hacer larga la lista". Opina Álex Grijelmo.

Comín: "Europa empieza a entender que estamos en un combate entre autoritarismo y democracia".

Comín: "El PSOE es el error de sistema de la democracia española".

Comín: "Los que hacen un uso abusivo de la Constitución y el código penal son los del Gobierno español".

"La única derecha que no ha combatido el fascismo en Europa o en España es la democracia actual española, de hecho, nació a partir de él". Comin habla de "actitudes neofranquistas".

Los exconsellers coinciden: "Estamos en una batalla jurídica y electoral". Toni Comin, avisa: "Yo quiero la coalición que nos dé más votos".

Puigdemont: "Estamos oprimidos. ¿Qué más nos hace falta para saber que ahora es el momento?".

Puigdemont: "Si queremos ganar al Gobierno español, tiene que ser desde la libertad y de la democracia, queremos amnistía. Este es un sentimiento que tiene muchísima gente, y no nos lo están poniendo fácil. Estamos unidos en la diversidad".

Puigdemont, por el 21-D: "Para mí lo ideal es que haya una lista de país, desde el PDeCAT, CUP, ERC, Podem...Todos los que estemos a favor de la democracia y de la libertad".

Puigdemont: "Cierran páginas web sin orden judicial, no nos dejan reunirnos, nos paran el correo postal...".

Puigdemont: "No nos podemos permitir que el acceso a la República se haga por una vía que no es la democracia".

Puigdemont responde a Montilla, que le acusó de engañar a la ciudadanía: "Quien ha engañado a la gente es, por ejemplo, el PSOE. La República es posible en un contexto democrático".

Puigdemont: "Nos ha cesado un partido que está en minoría en Cataluña".

Puigdemont: "Nos ha cesado un golpe de estado ilegal, no la ley".

Puigdemont: "No quisieron resolver la situación y nosotros apartamos la idea de elecciones".

Puigdemont: "No me garantizaron nada de lo que pedí -nada de cárcel, salida de la policía, etc- , por eso no convoqué elecciones".

Puigdemont: "España no ha cambiado. En lugar del diálogo, recurre a la furia".

Puigdemont: "No puede haber gente en la cárcel por sus ideas".

Puigdemont: "Mi prioridad era impedir el 155, pensé que para pararlo podía convocar elecciones".

Le preguntan a Puigdemont por qué reculó cuando iba a convocar elecciones antes de la DUI: "Para mí la amenaza más grave para el país es el 155, nada más. Es un crimen político".

Puigdemont: "No fui al Senado porque no nos tratan bien y nos ridiculizan, he hecho mil propuestas para hablar con Rajoy".

Puigdemont, muy duro con el Gobierno español: "Le hemos dado demasiadas oportunidades a España para escucharnos, solo quieren humillar".

Puigdemont: "La aplicación del 155 tal como la están haciendo es ilegal. Si están convencidos de que es legal, ¿de qué tiene miedo el señor Rajoy?".

Turno para que hable el exconseller Puig: "Nosotros firmamos un compromiso con el referéndum".

Ponsatí: "No sé si el PSOE podrá explicar al resto de socialistas europeos que está colaborando en la persecución del un Gobierno democráticamente elegido".

El expresidente Puigdemont y los exconsellers que se encuentran con él en Bruselas están siendo entrevistados en estos momentos: hablan de represión, de necesidad de hacerse escuchar y de "posible regreso al franquismo".

Ponsatí: "Lo que vivimos estos días nos recuerda demasiado al franquismo...¿Estamos volviendo al franquismo? Antes, al menos llegabas a Perpignan y estabas seguro, ahora no".

Ponsatí: "Sabía que habría consecuencias pero no me imaginaba que el gobierno español llegara tan lejos".

Clara Ponsatí: "Éramos conscientes del riesgo que asumíamos".

Puigdemont: "Hemos venido al corazón de Europa y nos estamos dirigiendo al mundo que nos escucha".

Habla también el exconseller de Salud, Antoni Comín: "No nos pusimos en este proyecto para ser mártires, lo hicimos para ser libres".

Puigdemont: "Europa no puede tener presos políticos, Europa no puede tener políticos en el exilio".

Puigdemont: "En el siglo XXI un estado no se puede construir por obligación".

Puigdemont: "Si se concede la extradición iremos a la prisión, pero eso no acabaría nada".

Puigdemont: "Ahora hay algunos que están en la prisión por haber hecho cumplir un programa aprobado por el estado español".

Puigdemont sobre si está en el exilio en Bélgica: "No estoy donde querría estar, yo quiero estar en el Parlament".

Puigdemont: "Si los catalanes estamos en España es por obligación, no por placer".

Puigdemont: "Nosotros siempre hemos ganado en democracia, y la voluntad del pueblo es imparable".

Puigdemont: "El Estado español no habría escatimado esfuerzos por traer más violencia a nuestras calles".

Puigdemont: "Todos nos consideramos perseguidos por nuestras ideas".

¡Buenos días! Arranca el martes con una sorprendente entrevista en Catalunya Radio de Puigdemont y los exconsellers que se encuentran en Bélgica.