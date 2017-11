Ofrecen una recompensa de 10.000 euros por recuperar a 'Lonchas', su perro teckel

Ismael y Yassine, los dueños de Lonchas, ofrecen una recompensa de 10.000 euros a quien les devuelva a su teckel perdido hace dos semanas en Alcalá de Henares.

Lonchas se escapó el pasado día 23 mientras el tío de Ismael paseaba con él en un centro comercial de las afueras de la localidad madrileña. "Le pedí a mi tío que se quedara con él mientras yo estaba de viaje en Estados Unidos. El perro vería que no estábamos ni Yassine ni yo, le daría miedo, así que empezó a echarse para atrás hasta conseguir quitarse el collar y empezó a correr", relata a EFE Ismael Vázquez, propietario de Lonchas.

Cuenta que "se fue corriendo por la carretera de Barcelona durante dos o tres kilómetros", hasta que llegó al parque situado junto a la rotonda cercana a la Ciudad del Aire, donde testigos le vieron ese mismo lunes por última vez.

Ismael regresó prematuramente de su viaje cuando recibió la noticia de la desaparición de su mascota, un cachorro de 9 meses, de color negro y marrón, de unos 40 centímetros de tamaño y unos cuatro kilos de peso.

"Me dio mucha pena la situación del animal, el miedo que tendría, lo que nos estaría echando de menos. Así que cogí los vuelos que pude para volver a España y le hemos estado buscando sin parar desde entonces", dice Ismael.

Carteles y batidas

Los dueños de Lonchas comenzaron entonces a rastrear la zona y a colocar carteles en el barrio alcalaíno de Ciudad del Aire, en los que anuncian una recompensa de 10.000 euros para quien les devuelva a su mascota.

"Vamos a hacer lo que sea para que pueda volver a casa con nosotros. Es un pero de raza, con un pedigrí muy bueno, y lo que no queremos es que caiga en ninguna red del mercado negro de cría de animales", explica el propietario del perro.

Lo que no queremos es que caiga en ninguna red del mercado negro

Piensan que alguien debió de recoger al animal de la calle, y no creen que haya sido atropellado, porque "según la Policía no coincidía el microchip de ninguno de los animales que han encontrado estos días con el de Lonchas".

A la difusión de su búsqueda también ha ayudado la presentadora de televisión Nuria Roca, dueña de una de las hermanas de Lonchas, Pepita.

El teckel, según cuenta Ismael, no había salido nunca de su chalé. "No está acostumbrado nada más que a vivir con sus tres hermanos, con su madre y con nosotros, no había pisado nunca la calle ni un parque, lo estará pasando mal el pobre".

En su teléfono, el 685 28 10 03, solo han recibido por el momento avisos hasta ahora infructuosos de vecinos que han intentado ayudarles, pero siguen esperando aún la llamada que les permita recuperar a Lonchas.

Consulta aquí más noticias de Madrid.