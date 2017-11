Xavier Trias vuelve a negar las acusaciones y dice que abrirá una investigación para aclararlo

El exalcalde de Barcelona y jefe del grupo del PDeCAT en el Ayuntamiento de la ciudad, Xavier Trias, ha comparecido tras desvelarse unas informaciones en las cuales Trias formaría parte de un trust familiar en las Islas Vírgenes. En este sentido, ha negado haber tenido o haberse beneficiado de dinero, fondos o productos en el extranjero, pero ha reconocido que no puede responder por su familia, sus padres —ya fallecidos— y sus doce hermanos."Todo lo pongo en duda", ha manifestado. "Puede que en algún caso [la información] tenga algún sentido de veracidad, pero en lo que a mí respecta, son falsas", ha dicho.

Su nombre aparece en los llamados Papeles del Paraíso —Paradise Papers— como beneficiario de un fideicomiso de sus padres activo entre 1994 y 2008. Además, este lunes se ha desvelado que la sociedad pantalla vinculada a Trias estuvo operando hasta 2013, cuando el político catalán todavía era alcalde de Barcelona.

Trias ha vuelto a negar estas acusaciones que también rechazó el domingo, cuando saltó el escándalo, y ha insistido en que nunca se ha ocupado "de temas económicos de nadie de la familia", y que "si hace falta, iremos a Suiza para demostrar que somos inocentes". "Si mi padre tenía dinero en el extranjero yo no me he beneficiado nunca", ha añadido.

Trias ha querido separar su situación personal y la de todos los miembros de su familia ya que son dos situaciones diferentes. "No dejaré de dar la cara por mi persona, por mis hermanos hablará un abogado", se ha referido. Para Trias, "es clara y notoria" su situación económica —"la tengo que declarar cada año", ha explicado—, y ha repetido que "no es la primera vez" que se le acusa de "algo parecido", y que "después se ha demostrado que las informaciones son falsas".

Ante las acusaciones de la información publicada en España a través de la cadena La Sexta y el digital El Confidencial, Trias ha adelantado que, junto a sus hermanos, "hemos decidido abrir una investigación para aclarar la información relacionada con mis padres", conseguir los documentos que le relacionan con este caso "y poder verificar su veracidad". "Yo creo que no es cierto, pero investigaremos si nuestros padres hicieron alguna cosa", ha agregado.

Además, ha dicho que no se plantea dimitir "porque estoy convencido de que no he hecho nada malo".