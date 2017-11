La crisis política catalana dispara la venta de viviendas en toda la costa de Tarragona

El número de viviendas a la venta en los municipios costeros de Tarragona ha registrado un incremento de más del 50% en octubre, coincidiendo con el desafío independentista, según el portal inmobiliario Idealista. En concreto, en el décimo mes del año se ha registrado una "subida enorme" de los anuncios a la venta en la costa dorada tanto respecto al mes de septiembre como respecto al mismo mes del año anterior.



No ocurre en Girona o Barcelona, donde muchos propietarios son catalanesEl jefe de estudios de idealista, Fernando Encinar, cree que muchos propietarios de estas viviendas de la costa tarraconense no son catalanes, sino que proceden de otras provincias de España, y que, movidos por la incertidumbre catalana, han dado el paso de poner sus "casas de veraneo" a la venta. No obstante, este hecho no se ha visto reflejado en la costa de Girona o de Barcelona, donde "muchos propietarios sí que son catalanes".



A pesar de este dato "llamativo", Encinar asegura que, con los datos actuales que se desprenden del portal inmobiliario, "no se puede sacar ninguna conclusión relevante" de cómo habría afectado la crisis catalana al mercado inmobiliario en esta región, ya que el tráfico en el portal sigue "muy alto" y el número de usuarios "se mantiene". Cree que es probable que haya "un ajuste muy severo" de las compraventas de vivienda, que se empezará a ver reflejado en los datos de octubre.



Los bancos han pasado de hipotecar por el 90% o 100% a sólo el 70%En el sector hipotecario sí que se están mostrando ya algunas consecuencias del conflicto soberanista. Según el responsable de Idealista, los bancos que estaban hipotecando en Cataluña al 90% o 100% del precio de tasación de la vivienda, han endurecido las condiciones y han bajado el porcentaje al 70%, hecho que implica que el comprador debe tener ahora más ahorros para acceder a esta prestación. De hecho, asegura, en octubre algún banco se planteó dejar de dar hipotecas por el riesgo jurídico que hubiese habido si la declaración unilateral de independencia (DUI) hubiese sido efectiva.



En standby, así es cómo cree Encinar que se encuentran los inversores y compradores que tienen el punto de mira puesto en el mercado inmobiliario de Cataluña y así es como cree que se mantendrán hasta que pasen las elecciones autonómicas del 21-D.

¿Se va a notar poco o mucho?

Otros, en cambio, no ven aún que la crisis poltica catalana esté teniendo consecuencias sobre el mercado de la vivienda. La promotora inmobiliaria Aedas Homes considera que el ritmo de venta de pisos y casas en Cataluña se mantuvo con la misma fortaleza el pasado mes de octubre de 2017 que en los meses anteriores al verano. "No descartamos una desaceleración, pero el efecto no sería significativo", añade la empresa controlada por el fondo extranjero Castlelake.



La compañía, que mantuvo sus planes de salir a Bolsa en octubre de 2017 a pesar de la coyuntura del mercado por el reto independentista, coincide así con otra de las nuevas promotoras, Neinor Homes, quien pese a apuntar a cierta desaceleración del mercado, aseguró contar con el grueso de sus viviendas en la Comunidad prevendidas.



Es una buena noticia ya que podría alargar el ciclo de bonanzaEngel & Völkers sí cree que la incertidumbre en Cataluña está corrigiendo ya los precios. El alza del 22% en las zonas más demandadas de Barcelona podría moderarse hasta el 4%, alargando el periodo de crecimiento sostenido.



“La incertidumbre durante el mes de octubre ha alejado el componente especulativo de estos vendedores que ahora están dispuestos a vender al precio de mercado y ya no exigen un sobreprecio del 20%”, explica el director general de esta inmobiliaria en Barcelona, Oriol Canal. “Esto es una buena noticia para el sector ya que probablemente alargue el ciclo de bonanza, sentando las bases para un crecimiento más sostenido en el tiempo con una demanda más sana y sólida”.



Este nuevo escenario puede traducirse, en opinión de los responsables de Engel & Völkers, “en crecimientos de precios moderados para los próximos ejercicios en el entorno de un 4% anual”.