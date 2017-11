Michelle Pfeiffer afirma que el abuso a mujeres en Hollywood es "sistémico"

La actriz Michelle Pfeiffer ha denunciado que el abuso sexual a mujeres en Hollywood es "sistémico", en una entrevista concedida a la cadena británica BBC.

Aunque admite que no ha trabajado nunca con Harvey Weinstein, el productor acusado por varias estrellas de haber abusado de ellas, sí que conoce casos.

"Desde que todo esto ha salido, no ha habido ninguna mujer con la que haya hablado que no haya tenido una experiencia (de este tipo) y eso te muestro cuán sistemático es este problema", dijo.

Michelle Pfieffer tells @MarrShow allegations against Harvey Weinstein expose "systemic" mistreatment of women in Hollywood pic.twitter.com/Ed6bw0o7ng