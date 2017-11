Expertos señalan las mejores cafeterías del mundo: en España destacan solo dos

Si hace una década era difícil encontrar una buena taza de café incluso en los países más cafeteros, la pasión por esta fragante bebida se ha extendido por el mundo y lo mejor es dejarse aconsejar por expertos sobre los grandes destinos para disfrutarla.

Un buen puñado de ellos recomiendan las mejores cafeterías del planeta en Where to Drink Coffee (Donde tomar café), que sigue el exitoso formato de Where Chefs Eat (2015), donde algunos de los mejores cocineros del mundo revelaban sus sitios favoritos para comer, y Where Bartender's Drink (2017), en el que hacían lo propio cocteleros, todos ellos editados por Phaidon.

Los encargados de pedir a los 150 baristas y otros expertos cafeteros que plasmaran por escrito las recomendaciones que dan a sus amigos fueron Liz Clayton, una de las escritoras más importantes sobre el café, y Avidan Roos, autor de A Passion for Coffee.

El resultado es esta completa guía con cerca de 600 establecimientos repartidos por 50 países para que no falte una buena taza de café en cualquier ruta.

Clayton recuerda que "el mundo del café ha evolucionado de la mano del desarrollo gastronómico". Si hace unos años la profesión de barista era prácticamente desconocida, en la actualidad se desarrollan competiciones nacionales e internacionales y las catas de café intentan llegar a la popularidad de las de vino.

Por ello proliferan buenas cafeterías con cuidada decoración y tiendas especializadas, y el público está cada vez más concienciado sobre la relación entre café, medioambiente y comercio justo, destaca la coautora.

Los establecimientos que aparecen en Where to Drink a Coffee van desde cafeterías clásicas a panaderías, restaurantes y lugares más extravagantes como una barbería o un taller mecánico, porque el único requisito exigido es que sirvan un estupendo café, ya sea espresso, cortado, macchiato, cappuccino, americano, flat white, Oji drip, latte, solo o con hielo.

Dos en España

De España sólo se reseñan dos, ambos en Barcelona. Uno de ellos es Nomad, un espacio en Ciutat Vella donde tuestan café de distintas procedencias, miman su elaboración antes de llevarlo a la taza, imparten cursos y catas e, incluso, cuentan con su Coffee Truck para llevarlo a cualquier parte.

El otro Satan's Coffee Corner, en el Gótic, donde "no hay wifi ni descafeinados" pero sí una cuidada selección de cafés del mundo, máquinas adecuadas y limpieza constante de sus filtros, clave para no mancillar el sabor de un buen café.

Tampoco sale muy bien parada Italia, que presume históricamente de su buen hacer cafetero, ya que en esta guía sólo aparecen ocho cafeterías, siendo la mejor valorada Ditta Artigianale (Florencia), propiedad de uno de los baristas más reputados del país, Francesco Sanapo.

En el caso de los países anglosajones, como Australia o Estados Unidos, donde muchas veces la comida se acompaña con café, son también direcciones imprescindibles para degustar salchichas, carnes curadas y huevos en distintas cocciones.

En Asia, donde tradicionalmente se ha preferido el té, el café conquista adeptos y se pueden encontrar lugares como Rose Café en Cantón, que con ocho años es el más antiguo de esta ciudad del sur de China y ofrece más de 40 variedades cada mes, e incluso cuentan con campeonatos nacionales de baristas, caso por ejemplo de Tailandia, cuyo ganador en 2014 trabaja en Roast Coffee & Eatery.

Algunos de estos locales cuentan incluso con sus propios tostadores, todos escogen los granos con el mismo mimo con el que los tratan para servir la taza perfecta, recurriendo o no al latte art o arte de hacer dibujos con crema de leche sobre el café, pero todos sus baristas lo tienen claro: el torrefacto no entra en su despensa.