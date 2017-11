¿A qué nuevos destinos querrás viajar en 2018?

Después de que el año pasado no apareciera ningún destino español, Sevilla lidera el ranking de ciudades indispensables para viajar en 2018 en la lista Best in Travel. Elaborada de manera anual por la influyente editorial de viajes Lonely Planet, Chile la encabeza como país más interesante para conocer el año que viene.

Lonely Planet destaca que la selección de los destinos se elabora mediante "un proceso meditado" de los autores y viajeros que trabajan en las prestigiosas guías. A partir de estas sugerencias, un equipo de expertos de la editorial crea una lista de finalistas, "aplicando criterios como el interés actual de cada destino, la expectación que genera y el factor sorpresa", informan.

Además de estas cualidades, los países y ciudades que lleguen al ranking deben celebrar algún evento especial durante el año siguiente para que el viajero tenga una experiencia novedosa. También se tiene en cuenta que el país sea "injustamente pasado por alto" en la mayoría de planes de viaje y que sea el momento perfecto para visitarlo, antes de que llegue la masificación propia en lugares de moda.

Como hemos dicho, Chile es el destino predilecto de la lista, en la que podemos ver países de todo el mundo: después de la nación latinoamericana se sitúan, por orden, Corea del Sur, Portugal, Yibuti, Nueva Zelanda, Malta, Georgia, Mauricio, China y Sudáfrica. Algunos de estos países celebran eventos especiales en 2018: Chile y Mauricio conmemoran 200 y 50 años de su independencia, respectivamente; Sudáfrica, el centenario del nacimiento de Nelson Mandela; y en Corea del Sur podremos asistir a los Juegos Olímpicos de Invierno.

En cuanto a las ciudades, la capital andaluza –que celebra el 400.º aniversario del nacimiento de Murillo– es la primera, seguida de Detroit (Estados Unidos), Canberra (Australia), Hamburgo (Alemania), Kaoshiung (Taiwán), Amberes (Bélgica), Matera (Italia), San Juan (Puerto Rico), Guanajuato (México) y Oslo (Noruega).

Best in Travel también reseña cuáles son las mejores regiones para viajar. Esta lista está encabezada por Belfast y la Costa del Causeway (Irlanda del Norte), Alaska (EE_UU), los Alpes Julianos (Eslovenia), Languedo-Rosellón (Francia), la Península de Kii (Japón), las Islas Eolias (Italia), los estados del Sur de Estados Unidos, Lahaul y Spiti (India), Bahía (Brasil) y el Parque Nacional Los Haitises (República Dominicana). Estados Unidos es el único país que figura con dos regiones diferentes en esta lista, impulsado por la celebración del 50.º aniversario del asesinato de Martin Luther King en Menfis (Tennessee), el 4 de abril de 1968.

Con estos 30 lugares podemos tener algunas ideas para planificar nuestro próximo viaje. O, mejor: intentar encontrar algún lugar recóndito al que no llegue el turismo masivo, para pasar unas relajadas vacaciones.