Si compras una casa a la Sareb antes del 15 de diciembre te ahorras los gastos de escritura

La Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, ha lanzado una campaña promocional por la que los clientes que adquieran una de sus viviendas antes del próximo 15 de diciembre no tendrán que abonar los gastos de escritura. La iniciativa se aplicará para las primeras 2.000 viviendas de Sareb en las que se formalice el contrato de reserva y la escritura de compraventa en estas fechas.



La campaña no incluye los aranceles registrales, los gastos de gestoría, la cuota variable de cualquier impuesto (como el de actos jurídicos documentados) y gastos notariales derivados de la financiación de la operación o cualquier otro documento relacionado con la compraventa. Los gastos notariales de escritura pública, a los que se refiere la iniciativa, rondarían los 700 euros para una vivienda cuyo precio se sitúe en torno a los 120.000 euros.



No incluye aranceles registrales, gastos de gestoría o notariales derivados de la financiación deLa promoción se aplica a ventas ya finalizadas, siempre que los contratos de reserva estén firmados entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre. Cada comprador podrá beneficiarse de esta iniciativa para una vivienda y dos plazas de garaje. Las ventas se llevarán a cabo a través de los cuatros servicers con los que trabaja Sareb, que son Altamira Asset Management, Haya Real Estate, Servihabitat y Solvia.



Además, el 'banco malo' ha lanzado una campaña llamada 'Casas para una nueva vida', en la que ofrece 4.903 viviendas y uno y dos dormitorios en 32 provincias de 15 comunidades. La mayor parte de estas viviendas se encuentra en Murcia (1.259 activos), pero también están repartidas en Cataluña (898), Comunidad Valenciana (712), Andalucía (427), Galicia (368), Castilla-La Mancha (303) y Madrid (151).



La vivienda más cara se encuentra en Mahón (Menorca), con un precio de 761.100 euros, y tiene dos habitaciones y dos baños. Por el contrario, la más barata está en Ventas de Huelma (Granada), con un precio de 16.000 euros y cuenta con una sola habitación.

Casaktua también

También Casaktua se hace cargo del coste en notaría en la compra de una selección de más de 6.000 inmuebles. Todos aquellos compradores que escrituren un inmueble (vivienda, trastero, garaje, local, nave o suelo) antes del 31 de diciembre, podrán hacerlo sin cargar con este gasto.



La campaña aglutina 4.400 viviendas, 1.500 garajes, 200 trasteros y cerca de 300 suelos, locales y naves repartidos por toda España. Respecto a las viviendas, la cartera incluye de todo tipo: pisos, chalets, áticos, estudios y lofts. A un precio medio de 60.500 euros, estas propiedades tienen una media de 97 m2 de media y 3 dormitorios.