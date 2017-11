Manuel Chaves acude a la Audiencia para ser citado personalmente en el caso ERE

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha acudido personalmente a primera hora de este viernes a la Audiencia Provincial de Sevilla tras el requerimiento que le realizó la Sección Primera, que le juzgará a partir del 13 de diciembre junto al también expresidente andaluz José Antonio Griñán y a otros 20 exaltos cargos por la pieza política del caso de los ERE fraudulentos, para que en el plazo de cinco días "improrrogables" se pusieran a disposición del tribunal a fin de poder ser citados "personalmente".

El expresidente se ha personado para que el tribunal le cite personalmenteFuentes judiciales han informado a Europa Press de que Manuel Chaves ha acudido sobre las 09,30 horas a la Sección Primera de la Audiencia tras el requerimiento realizado el pasado 30 de octubre superado el plazo inicial de cinco días "otorgado para que los acusados se pusieran a disposición de este Tribunal a través de su representación procesal para ser citados personalmente sin que hayan hecho manifestación alguna" una decena de acusados.

En concreto, el letrado de la Administración de Justicia otorgaba este nuevo plazo de cinco días "improrrogables" para que estos diez acusados "se personen ante este Tribunal para poder llevar a cabo la citación acordada o para que sus procuradores manifiesten qué es lo que ha impedido su personación anterior".

Además de Chaves, la Audiencia alude a los exconsejeros de la Junta Antonio Fernández, José Antonio Viera y Gaspar Zarrías; al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; al ex director general de la agencia IDEA Jacinto Cañete, y al ex secretario general técnico de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez.

Entre los acusados que no se han puesto a disposición del tribunal se encuentran también el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa; el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, y el ex jefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río.

El juicio por la pieza política de los ERE comenzará el día 13 de diciembre con las cuestiones previas, que se prolongarán también los días 14 y 15 de ese mismo mes en horario de mañana, tras lo que el juicio se reanudará ya el día 9 de enero de 2018 con la declaración de los acusados.

Tres días de juicio a la semana

A partir del día 9 de enero de 2018, el juicio tendrá sesiones los lunes y martes en horario de mañana, a partir de las 10,00 horas, y los miércoles en horario de mañana y tarde, aunque se podría habilitar alguna sesión semanal más en caso de que fuera necesario.

El juicio de la pieza política de los ERE comenzará el 13 de diciembreEntre los 22 ex altos cargos acusados, y además de Chaves y Griñán, hay seis exconsejeros de la Junta de Andalucía, como son José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Gaspar Zarrías, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo y Magdalena Álvarez, dos exviceconsejeros o dos exdirectores generales de Trabajo.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de seis años de cárcel y otros 30 años de inhabilitación para José Antonio Griñán, que fue procesado por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación, mientras que a Manuel Chaves le reclama una condena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

De su lado, la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía ha solicitado el archivo de esta pieza separada al entender que ni hay "trama criminal" ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE.

Por su parte, el PP-A ha pedido dos años de cárcel y 22 de inhabilitación para Manuel Chaves y ocho de prisión y 42 de inhabilitación para José Antonio Griñán.

