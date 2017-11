El Pressing Catch de la WWE sale de la pantalla para hacerse de carne y hueso en España

"Aquí estoy porque he venido, porque he venido aquí estoy, si no le gusta mi canto, como he venido, me voy" se oye rugir a modo de saludo al mítico locutor Héctor del Mar y a continuación se desatan los maporros, los piquetes de ojos, los golpes de antebrazo y otras muchas técnicas de Wrestling, o Pressing Cath, o Lucha Libre o como quiera llamarse a este espectáculo coreografiado que ahora regresa a España.

Desde que Hulk Hogan y el Último Guerrero se disputaran el título mundial en 1990 la wrestlemanía no ha decaído en nuestro país, aunque ha pasado por distintas fases.

Ahora mismo se pueden ver dos trepidantes competiciones en el canal Neox los sábados (liga RAW)y domingos (la Smackdown) a las 12.45 horas, donde Del Mar y Fernando Costilla ponen la narración. Yeste fin de semana llegan a nuestro país algunos de los luchadores y las luchadoras más aclamados del momento con la WWE Live, este sábado en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el domingo en el WiZink Center.

Los aficionados al Pressing Catch podrán ver en directo a luchadores de la Smackdown cómo AJ Styles, Shinsuke Nakamura, Baron Corbin, Kevin Owens y Jinder Mahal, que se enfrentan por el Campeonato WWE (World Wrestling Federation ) en un combate Fatal Five Way. Los fans podrán ver además cómo Bobby Roode se atreve a retar a Dolph Ziggler. Además, Sami Zayn se enfrentará al enorme Rusev.

Es "importante que sean un personaje también fuera del ring" Pero la lucha libre no es cosa sólo de hombres musculosos. También de mujeres en plena forma. Tal y como destaca Héctor del Mar la lucha femenina "tiene un gran atractivo, no por lo guapas que son, si no por lo bien que lo hacen dentro del cuadrilátero". Este fin de semana se podrán ver algunas luchadoras nuevas, como Tamina que se enfrentará a Lana, Natalya y Carmella.

Este es un espectáculo que en ocasiones ha recibido críticas por su supuesto contenido violento, sin embargo, nadie quiere hacer daño a nadie. "Trabajan con un guión aunque muchas veces no lo quieren reconocer", revela Héctor del Mar, que lleva desde los 90 siendo la voz más reconocible del Pressing Catch y que ha narrado ya más de 1.500 combates, ahora para Atresmedia.

"No es un espectáculo violento", dice del Mar, porque los y las luchadoras "realizan una una coreografía, no hay una violencia real". Eso no significa que estos atletas no se hagan daño:"A veces se dañan, sobre todo en verano, cuando transpiran mucho y pueden escurrirse y ocurrir graves problemas e incluso una lesión importante. O si calculan mal un salto o tienen un resbalón".

Los luchadores son verdaderas estrellas internacionales y es "importante que sean un personaje también fuera del ring. Durante la temporada hacen 70 u 80 viajes y son conocidos a nivel mundial, su fama llega a lo máximo", hace ver Héctor del Mar.

3 preguntas a... Héctor del Mar

Locutor de origen argentino, lleva más de 30 años narrando la lucha libre.

¿Qué le aportan a los combates las narraciones?

Un poco de ambiente, como en el fútbol. Lo hacemos con la voz y el apoyo del público. Ponemos un poquito de sal y pimienta para que la gente se fije en la pantalla y se emocionen.

¿Qué le dicen por la calle?

Me piden entradas [risas] y luego me comentan sus luchadores preferidos y me piden que diga frases mías. Ya tengo más de 2000 guardadas de cosecha propia.

¿Cómo llegó al wrestling?

Antes hacía combates boxeo y eso me llevó en el año 1990 al Wrestling por invitación de Valerio Lazarov. Creo que el resto de compañeros no se atrevían a hacerlo. l i. á.