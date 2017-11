Puigdemont se suma al movimiento de 'Empaperem' por la libertad de los exconsellers

El movimiento Empaperem ha lanzando una nueva campaña para pedir la libertad de Oriol Junqueras y los siete exconsellers para los que este jueves la juez Carmen Lamela decretó prisión incodicional. A ella se ha sumado el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que desde Bruselas compartió una publicación en su perfil de Instagram.

Empaperem compartió en las redes sociales un cartel bajo el lema "Libertad presos políticos" e insta a la ciudadanía a imprimirlos en sus casas y llenar las calles con ellos. Es una idea que continúa con la planteada antes del 1-O, aunque en ese momento el esolgan era "Votaremos para ser libres".

"No nos gusta este cartel, y menos les gustará a los fascistas cuando se encuentren en todas partes. No nos detendrán nunca", escribieron los promotores en Twitter.

No ens agrada aquest cartell, i menys els agradarà als feixistes quan se'l trobin per tot arreu. No ens aturaran mai. #empaperem pic.twitter.com/0COmfgWygD