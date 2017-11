Jordi Évole: "Han conseguido cohesionar al independentismo, la cárcel no es la solución"

Jordi Évole criticó duramente este jueves por la noche en El hormiguero la decisión judicial de enviar a prisión al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y a ocho exconsellers. Évole, que visitó el programa de Antena 3 TV presentado por Pablo Motos con motivo del estreno de la nueva temporada de Salvados en La Sexta, señaló que "la cárcel no es la solución", e indicó que "han conseguido cohesionar de nuevo al independentismo".

"Lo que vivimos de meter en una cárcel a un gobierno autonómico me duele y preocupa, y no nos lleva a ningun lado", dijo. "Lo de hoy es una equivocación enorme. A la gente que se mete en la cárcel es para que un pueblo esté más seguro y protegido. En Cataluña, tal vez hay alguien que sí, pero yo creo que hay mucha gente que no se siente más protegida por ver a Junqueras y a los consellers en prisión", añadió: "No soy independentista, pero eso no quita para que ante según qué decisiones me enfade".

"Verles en la cárcel no es la solución", insistió Évole. "Es un problema político que se tiene que solucionar con política. Hay personas juzgadas que no entran en la cárcel, y, en cambio, en esto hay una actuación inmediata... ¿Qué ganas teniendo de nuevo a muchísima gente en la calle? Tiene que haber poca gente en España satisfecha con esta decisión", afirmó.

"La situación allí [en Cataluña] se ha polarizado mucho. Tenemos que capearlo y superarlo. Tenemos que preservar la convivencia", indicó Évole, agregando que "la independencia es una parte de la sociedad catalana que no se va a borrar. Ha venido para quedarse".

Évole habló también de los contrarios a la independencia: "No hay que olvidar a la otra parte. Hay que entender esa sociedad plural que no se puede romper, [pero] con actuaciones como las de hoy no se contribuye a ello. Han conseguido cohesionar de nuevo al independentismo", sentenció.

El presentador de Salvados se mostró asimismo crítico con el depuesto govern catalán: "Yo no estoy de acuerdo con la vía unilateral que ha seguido el gobierno de Cataluña. Tenían que haber convocado elecciones y nos hubiéramos evitado problemas", manifestó.

"Puigdemont no tenía las garantías para parar el 155. Eso nunca se sabrá, pero cuando se lanza el rumor de que se van a lanzar elecciones hay un runrún y dicen que Puigdemont es un traidor. Me extrañó ver a socios de gobierno de Puigdemont llamarlo Judas. ¿Cómo puede ser que un líder pase de héroe a traidor?", añadió.

"¿Qué normalidad van a tener esas elecciones con esas personas en la cárcel? ¿Qué tipo de campaña electoral vamos a vivir?", se preguntó, en referencia a los comicios autonómicos en Cataluña anunciados por el Gobierno. "Esto no necesita un mediador, necesita la supernanny", concluyó.