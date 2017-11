Arkano: "El mejor improvisador es aquel que no tiene miedo a equivocarse"

Parece que ha llovido mucho desde que este joven alicantino de nombre Guille y de alias Arkano se alzó con el título de campeón del mundo en la Final Internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos. En realidad, solo han pasado dos años.

Así es la evolución constante de este joven, que a sus 23 años lanza Bioluminiscencia, un disco para el que ha contado con colaboraciones de excepción (El Langui, Chojin, Carlos Jean o Nach, entre otros) y donde trata temas tan candentes como el machismo o la homofobia, siempre fiel a su lema de querer "cambiar el mundo".

¿Qué ha cambiado desde el día en el que ganó la Final Internacional de la Batalla de los Gallos en 2015 hasta hoy? Muchas cosas. Un punto de inflexión muy grande fue cuando batí el Récord Guinness [rapear más de 24 horas seguidas] hace un año, me ayudó a dar un salto de exposición muy grande. A nivel personal, siempre estoy creciendo, descubriendo nuevas cosas… Ha sido una época muy frenética.

¿Cómo freestyler necesitaba expresarse a través de un disco? Sí, completamente. A mí improvisar me encanta, me apasiona, pero también sentía la necesidad de hacer esto. El hecho de escribir canciones me permite llegar a una profundidad mayor. Era una deuda pendiente que tenía conmigo mismo y con la gente que me sigue.

También le ha permitido hablar de temas como el machismo, la diversidad sexual… En las batallas intento dejar patente el espíritu de transformación social que está presente en todas las cosas que hago. Pero cuando escribo canciones es mi terreno, mi casa, y por eso hablo de lo que yo quiero.

En el álbum hay colaboraciones con Chojin, R de Rumba, Nach… ¿Cómo ha sido tener a sus ídolos de la infancia tan cerca? Una auténtica locura, piensa que con 12-13 años tenía un autógrafo de Nach colgado en el corcho de mi cuarto. Poder cantar con él, grabar un videoclip… ha sido increíble. Y lo mismo con los demás artistas que están en el disco.

Durante los últimos meses le hemos visto en muchos programas de televisión y radio. ¿Hasta qué punto le afecta esta sobreexposicion mediática? Bueno, al final hago lo que me apetece en cada momento. Voy adonde creo que voy a poder lanzar mi mensaje sin problema. Obviamente, una línea roja es que no me pongan limitación en cuanto al contenido y pueda seguir haciendo lo que me gusta. A nivel personal no es ninguna locura, soy solo un personajillo al que conocen unas cuantas personas y no va más allá de hacerme tres o cuatro fotos en la calle.

Al salir en medios, ¿le han colgado la etiqueta de 'vendido', típica del mundo del rap? [Risas] Sí que he recibido mensajes en plan: "Eres un vendido, sales en la tele". Pero yo tengo un mensaje que quiero lanzar, todo lo que suponga amplificarlo sin pervertirlo es bueno. A esa gente les diría que si quieren nos quedamos en el parque con los dos colegas de siempre para que nos den la razón. Yo creo que se puede cambiar el juego, aunque sea siguiendo las reglas, para cambiar las cosas.

Muchas veces dice que quiere "cambiar el mundo". En el mundo en el que vivimos, ¿no es un mensaje demasiado utópico? Es lo que siento. Es cierto que, cuando lo cuento, la gente me dice: "Bueno, el chavalín tiene 23 años". Pero creo que es posible derrotar el individualismo existente, volver a recuperar el tejido social. Sin querer ser un Mr. wonderful, creo que necesitamos volver a sentir que nuestras acciones se guían exclusivamente por el amor.

Con una carrera tan exitosa en pocos años, ¿aparece el miedo al fracaso? Siempre he dicho que un buen improvisador es el que está dispuesto a equivocarse. Extrapolando eso, estoy en un mundo que es superinestable, no sabes que va a pasar. Pero eso es lo divertido. A veces me imagino sirviendo mojitos en el Caribe o pintando casas en el norte de Europa, y me gusta.

Siempre ha defendido no utilizar insultos vejatorios ni machistas en las batallas. ¿Cuesta cambiar las cosas en ese ámbito? Tampoco me considero un revolucionario, es algo humano. ¿En qué momento vas a atacar a alguien llamándole homosexual o vas a tratar a la mujer como un objeto? Hay algunas personas que no se lo toman bien y dicen que desvirtúa el espíritu de las batallas, pero para mí las batallas son otra cosa.

¿Se rodea de gente que le ponga los pies en la tierra? Constantemente, mi madre es la primera persona. Está pendiente de todo lo que hago y me apoya mucho, pero si saco un tema o hago algo que no le gusta me dice: «Niño, ¿pero esto qué mierda es?» [risas]. Me da esa parte humana y realista que me hace ver que, al final de todo, soy solo un chaval que rima.