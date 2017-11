Celaya advierte de que Aragón perderá 511 profesionales médicos entre 2017 y 2020

Así se ha pronunciado durante una comparecencia ante el pleno de las Cortes de Aragón, solicitada por el PP, sobre asistencia sanitaria en Atención Primaria en la provincia de Teruel, en la que Celaya ha planteado la creación de un foro de expertos para proponer medidas que mejoren la organización de la sanidad en el medio rural.

A su entender, "la organización en el mundo rural está anquilosada", ha apostado por dotar a los equipos de atención primaria de ese medio de capacidad para autoorganizarse, para plantear que los médicos de refuerzo "tienen que ser uno más en el equipo y si hace falta más, se contratan", una cuestión sobre la que ha comentado que espera que el Ejecutivo le autorice a disponer de financiación para "mejorar" este nivel asistencial.

Celaya ha asegurado que el Gobierno de Aragón "está intentando hacer cosas para solucionar un problema que no es fácil y que ha llegado por fin al Consejo Interterritorial de Sanidad", donde se va a analizar la falta de profesionales.

En este punto, ha expuesto algunas de las opciones que se barajan, como aumentar el número plazas MIR

-médicos internos residentes-, que las Ofertas de Empleo Público se hagan de forma conjunta y coordinadora, aumentar la edad de jubilación, avanzar en el reconocimiento de la enfermería comunitaria y pediátrica y modificar el decreto que regula la formación MIR para exigir su continuidad en las Comunidades que les ha formado.

También se ha planteado incentivar los puestos menos atractivos, como ha hecho Aragón, un plan "que nos están pidiendo otras Comunidades" y que para que se puede aplicar "tiene que haber un concurso o una OPE", ha esgrimido el Celaya.

MÁS DE LAS MATAS

El consejero también se ha referido a la movilización que tuvo lugar este sábado, 28 de octubre, en la localidad turolense de Más de las Matas, cuyo centro de salud y sus 14 consultorios disponían hace cinco años de cinco médicos en plantilla y actualmente poseen dos plazas y media cubiertas.

Según ha comentado, el Gobierno anterior PP-PAR "amortizó aquellas plaza que consideró porque el número de pacientes que había que tratar no era suficiente" y ahora "no entiendo por qué esos alcaldes, varios del PAR salen a la calle", cuando en ese momento "no dijeron nada", algo que ha achacado al "populismo".

En su opinión, la solución "no siempre es poner más médicos", que "estamos haciendo un esfuerzo por que estén", sino "que las personas se encuentren bien atendidas", algo que ha estimado que también debe efectuarse a través de trabajadores sociales, enfermeras y otros profesionales.

La diputada del PP, Carmen Susín, ha comentado al consejero que "hace dos años era usted el que se manifestaba" y ahora "está desmotivando a los profesionales de la sanidad rural" porque "no ha hecho esfuerzo por cubrir bajas, ni reducciones de jornada", cuando la sanidad "es un elemento vital en un territorio como el aragonés".

Ha añadido que Celaya posee tras estos dos primeros años de legislatura PSOE-CHA de "1.200 millones de euros más que el anterior Ejecutivo" y "ahí tiene parte de la solución".

Asimismo, ha criticado que no se haya comenzado a aplicar el plan de incentivos", que, por otra parte, "no gusta a nadie y no soluciona nada", además de que "deja fuera centros y plazas complicadas de cubrir", mientras que "han favorecido conscientemente la cobertura de puestos con carácter estable en Zaragoza en detrimento siempre del territorio".

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.