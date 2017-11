Un dúo aragonés crea una canción benéfica contra el cáncer que se presentará este viernes

Titulada "No te rindas nunca" la canción trata sobre el cáncer de mana y junto al videoclip se estrenará en el II Congreso Aragonés de personas con Cáncer y familiares, que tendrá lugar los días 3 y 4 de noviembre en el Palacio de Congresos Expo de Zaragoza.

El videoclip ha sido realizado por la productora 'Los 4 de siempre' que "se ha implicado activamente", y además ha contado con la participación de cerca de 40 voluntarios, aunque se habían ofrecido muchas más personas, ha explicado Antonio Solán.

"Queremos poner nuestro granito de arena para luchar contra esta enfermedad y la música es nuestro mejor canal de comunicación", ha justificado.

"Concretamente, esta canción intenta brindar y fomentar el apoyo tanto a las pacientes como a sus familiares, amigos y allegados. Siempre manteniendo una atmósfera vitalista y transmitiendo sentimientos de optimismo y superación", ha subrayado este compositor, guitarrista y pianista.

En declaraciones a Europa Press ha contado que el videoclip se ha colgado oculto en Facebook, pero será accesible para todo el mundo el 3 de noviembre y la recaudación que se logre se destinará a la AECC para investigar en la luchar contra el cáncer.

El motivo de la composición de esta canción surge "por circunstancias personales. Es una enfermedad que nos toca de cerca a familiares o amigos y decidimos aportar nuestro grano de arena y contactamos con la AECC antes del pasado verano. Les encantó la idea y nos pusimos a perfilarla".

Además, ha destacado la colaboración e implicación del Ayuntamiento porque para grabar el tema les cedieron las instalaciones del Laboratorio de Sonido de Zaragoza, que se alberga en el Centro de Historia.

PROYECCIÓN EN REDES

'Marla Sloan' cuenta con 21.000 seguidores en la fanpage de Facebook 'www.facebook.com/MarlaSloanMusic' desde hace dos años, donde han alcanzado bastante notoriedad dos temas del disco 'Drift Away' -en el que se incluye este tema benéfica-.

Con una base de pop y rock en inglés, este dúo de menos de 30 años, tiene formación académica veterinaria (ella) y derecho (él), pero su unión surge al coincidir en el panorama musical aragonés. "Nos teníamos admiración, había feeling y nos lanzamos a hacer el primer disco, 'Drift away' (a la deriva). Uno de los temas del álbum, 'Feel the same again', está grabado en el Teatro Principal y el próximo en grabar será 'Drift Away' en el Teatro Romano el 19 de noviembre, ha avanzado.

