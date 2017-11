Rose McGowan relaciona su orden de arresto por drogas con el destape del caso Weinstein

La actriz Rose McGowan, quién fuese una de las protagonistas de la serie Embrujadas, ha recibido una orden de arresto por supuesta posesión de drogas, según publica la BBC.

La Policía Aeroportuaria de Washington encontró drogas entre el equipaje que la actriz perdió durante un vuelo de United Airlines el pasado 20 de enero.

El 1 de febrero, según un portavoz de la policía, se obtuvo la orden de detención y desde ese momento han estado tratando de ponerse en contacto con la actriz para que comparezca ante el tribunal de Virginia.

Recientemente la artista, de 44 años, hizo público que con 23 años fue violada en un hotel por parte de Harvey Weinstein, el magnate de Hollywood quien ya se enfrenta múltiples acusaciones de agresión sexual y acoso de varias mujeres, entre ellas Angelina Jolie, Mira Sorvino y Gwyneth Paltrow.

En su cuenta de Twitter, McGowan relaciona la orden con el caso Weinstein: "¿Están tratando de silenciarme? Hay una orden de arresto contra mí en Virginia. Qué mierda es esta! Demasiada casualidad".

Are they trying to silence me? There is a warrant out for my arrest in Virginia. What a load of HORSESHIT.