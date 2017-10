AEGC denuncia que varios de los agentes que evitaron el atraco de Cangas de Onís carecían de chalecos antibalas

Además de los Guardias Civiles del Cuartel de Cangas de Onís, que se desplazaron hasta el lugar de los hechos, se fueron sumando, a lo largo de la mañana, "otros que se encontraban fuera de servicio", señalan desde la AEGC

"El Puesto de Cangas de Onís, como ocurre en todos los de la Guardia Civil, solo tiene material de autoprotección para los agentes que están de servicio", han indicado. "Cuando tienen que hacer frente a un contingente que requiere la actuación de todos los componentes, estén o no de servicio, los chalecos o se los juegan a suertes o para el primero que llega", han añadido.

El Guardia Civil que resultó herido sí tenía chaleco antibalas, pero desde la Asociación se preguntan qué hubiera ocurrido si en el fuego cruzado uno de sus compañeros hubiera resultado herido. AEGC ha lamentado que a pesar de reclamar los chalecos para todos los componentes "haya que esperar a que ocurra una desgracia para que se empiecen a tomar medidas que cumplan con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales".

"Ya ve señor ministro, no ha hecho falta que nadie les recordara su responsabilidad, han participado hasta los que no estaban de servicio para lograr una pronta solución a una situación de seguridad muy grave, un atraco con rehenes. Han cumplido con su deber sin que nadie se lo ordenara, en cambio a usted si le tenemos que recordar que los guardias civiles nos jugamos la vida cada día esperando que nos pongan un chaleco antibalas de dotación personal y no comunitaria", han señalado.

"En AEGC llevamos años reclamando medidas de autoprotección personales individuales, como tienen las policías autonómicas y como ya se está proporcionando al CNP. No se trata solo de higiene señor Zoido o de que a unos nos sobre medio chaleco y a otros les falte lo que les sobra a los unos, se trata de autoprotección y de no ser la única policía europea con la que se incumple la normativa de seguridad", han concluido.

