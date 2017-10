Fachin critica la "intervención" de Podem: "Salga lo que salga se hará lo que diga Iglesias"

Guerra abierta entre la dirección estatal de Podemos y la de Podem Catalunya después de que, este domingo, la cúpula estatal de Pablo Iglesias interviniera su marca catalana e impusiera la celebración de una consulta entre el 1 y el 7 de noviembre para decidir si Podem concurre a las autonómicas del 21 de diciembre en coalición con Catalunya en Comú, formación liderada por Ada Colau y Xavier Domènech, el previsible candidato.

En una rueda de prensa celebrada este martes en Barcelona, Fachin aseguró que la votación convocada no es tal, sino una "imposición disfrazada de consulta" que sólo deja una opción: pactar con los comunes. "La pregunta no es tal (...), hace imposible que se diga otra cosa que sí. Si deciden que sí será que sí, y si no se va a hacer igualmente. Salga lo que salga se hará lo que diga Pablo Iglesias", aseveró.

Fachin se mostró especialmente duro con Iglesias, al que acusó de emplear la misma lógica para "intervenir" Podem Catalunya que la utilizada por Rajoy para "aplicar el 155 en Cataluña". El líder de Podem Catalunya, que se dijo dispuesto a hablar con los comunes, criticó que la "intervención" decidida por Iglesias "cierra cualquier posibilidad de diálogo" con otros partidos y que no es "aceptable" en "términos democráticos".

Pacto con los comunes

La intervención de la dirección estatal el domingo pasado se produjo minutos después de que la dirección catalana aprobase iniciar una ronda de contactos con todas las formaciones –sin excluir a los partidos independentistas– para decidir cómo concurrir a las autonómicas del 21D. Iglesias, en cambio, quiere una coalición entre Podem y los comunes, y planteó una consulta con una pregunta cerrada que sólo permite esa opción.

La pregunta que votarán los inscritos, en concreto, será la siguiente: "¿Apoyas que Podem se presente a las elecciones del 21 de diciembre en Catalunya en coalición con Catalunya en Comú y las fuerzas políticas hermanas que no apoyamos ni la declaración de independencia ni la aplicación del artículo 155, con la palabra Podem en el nombre de la coalición y en la papeleta?".

En un mensaje a sus bases, la secretaria de Organización, dirigida por Pablo Echenique, justificó así la decisión: "Ante la enorme incertidumbre generada tras comunicados y declaraciones públicas que sugerían la voluntad de algunos dirigentes de que Podem estableciese alianzas con partidos independentistas en Catalunya, el Consejo Ciudadano Estatal decidió dar la palabra al máximo órgano de Podem: su asamblea ciudadana formada por la totalidad de las personas inscritas".

Ya a mediados de octubre, Echenique señaló en declaraciones a 20minutos que "sería un error que hubiera dos papeletas del espacio del cambio si hubiera elecciones autonómicas, y la gente no lo entendería". Echenique admitió que la cúpula de Podemos quería la "unidad" entre Podem y Catalunya en Comú, y consideró que esa sería la "única garantía" de un "buen resultado" para el "espacio del cambio".

El plazo para votar comienza a las 10.00 horas de este miércoles y concluye a las 10.00 horas del día 7 de noviembre. Están llamados a votar 56.795 inscritos, de los que 28.776 tienen la consideración de "inscritos activos", pues participan habitualmente en los procesos internos. Según fuentes de la dirección estatal, al tratarse de una consulta y no de unas primarias, no es necesario que los inscritos hayan verificado su identidad con su DNI.

Fachin se resiste

Para el líder de Podem Catalunya, que acumula ya meses de desencuentros con la dirección de Iglesias, que la consulta termine el mismo día en que concluye el plazo para poder registrar coaliciones electorales para el 21D es la mejor muestra de que no se contempla otra opción que ese pacto. "Si la gente no está de acuerdo [con pactar con los comunes], no habrá posibilidad de presentarse", advirtió.

Por eso se resiste a acatar las órdenes de Iglesias. Su voluntad, este martes, sigue siendo la de "hablar con todo el mundo" para conformar un "frente democrático" lo más "amplio" posible para "el 21 de diciembre, enterrar la pesadilla del 155" en Cataluña. Preguntado por cuál sería su fórmula preferida para concurrir al 21D, replicó: "La única manera de saber qué se ha de hacer es hablar".

Fachin dijo expresamente que en esa ronda de contactos incluirá a todas las formaciones y a la sociedad civil, porque aceptar el "veto" a los independentistas supondría "matar de facto" el "espíritu del 1 y el 3 de octubre", cuando "la sociedad" dijo que "independentistas y no independentistas podían trabajar conjuntamente ante la represión y la imposición del Gobierno del Estado".

El número uno de Podem insistió en que la consulta, en la que ni siquiera participará, tiene un "déficit democrático muy grande", que está basada en una pregunta que "no tiene sentido" y que constituye un "error histórico". Preguntado por su propia continuidad, dijo que depende de la confianza de los órganos y de que Podem siga siendo una "herramienta para hacer política de otra manera".