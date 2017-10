PP vasco acusa a Urkullu de "internacionalizar la incertidumbre" para empresas e inversores con su visita a Quebec

La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha acusado al lehendakari, Iñigo Urkullu, de "internacionalizar la incertidumbre" con la visita que está realizando durante estos días a Quebec y, en este sentido, ha alertado de que "corremos el riesgo de que active el derecho a decidir no venir de las empresas y de los inversores que huyen de los mensajes políticos confusos".

En una rueda de prensa en Bilbao, la dirigente del PP ha censurado la visita oficial que está efectuando el presidente vasco a Quebec y que, a su entender, es "irresponsable" en un momento "marcado por la crisis de Cataluña, generada por los independentistas y avivada en Euskadi por la actitud de partidos como el PNV, Bildu o Podemos".

Fernández ha indicado que su partido "viene advirtiendo al PNV sobre lo innecesario de la vía radical" y, en este sentido, ha criticado la presencia de dirigentes institucionales y políticos del PNV en las marchas celebradas en Bilbao en favor del referéndum catalán, así como el respaldo a la república catalana en las Juntas Generales de Gipuzkoa.

En este contexto, ha situado la visita de Iñigo Urkullu a Quebec, "internacionalizando la incertidumbre". "Está utilizando una institución de todos, el Gobierno Vasco, para mirarse en el espejo de Quebec, una sociedad fracturada, que vivió la fuga de más de 700 empresas tras el primer referéndum y la marcha de 37 de las 131 corporaciones presentes en Montreal tras el segundo referéndum", ha lamentado.

A su entender, con este viaje, "corremos el riesgo de que el lehendakari active el derecho a decidir no venir de las empresas y de los inversores que huyen de los mensajes políticos confusos". "El PP no quiere que, cuando los inversores miren o escuchen a esta tierra, reciban mensajes confusos. Necesitan mensajes de certidumbre y estabilidad", ha manifestado.

En este sentido, ha recordado que, en las últimas semanas, cerca de 1.800 empresas "han abandonado Cataluña, huyendo de la inestabilidad" y, según ha remarcado, "no han decidido venir a Euskadi" porque no es "fiscalmente atractiva" y también porque el "discurso" del PNV no es "suficiente refugio de estabilidad, certidumbre y seguridad".

En su opinión, el Gobierno Vasco "no está contando toda la verdad" a los ciudadanos vascos cuando sostiene que la visita a Quebec "tiene principalmente un objetivo empresarial y comercial", ya que Canadá ocupa "la posición 31 en el ranking" de exportaciones.

Según ha indicado, si "de verdad" ése fuera el objetivo de la visita, se habría elegido "el top cinco de los países que son representativos de las exportaciones", Francia, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido e Italia, pero "han decidido viajar a la posición 31, al nivel de países como Cuba o Rumanía".

La secretaria general del PP vasco ha criticado, asimismo, que "no nos están enseñando la realidad de lo que ocurrió en Quebec". Tras proyectar un vídeo con imágenes de incidentes en las calles que, según ha indicado, se produjeron tras el referéndum de 1995, ha cuestionado al lehendakari si "éste es el modelo que quiere importar para Euskadi". "¿Es esto lo que quiere en la Gran Vía de Bilbao, en la avenida de Gasteiz de Vitoria o en el Boulevard de Donosti?", ha preguntado.

Fernández ha defendido "el modelo de convivencia, estabilidad y seguridad" por el que su partido apuesta porque "es el que da oportunidades de futuro" a los jóvenes y "esperanza" a los desempleados de larga duración. "Nos gustaría que el PNV se sumara a él, pero, si en este momento no puede hacerlo, sólo le pedimos que no estorbe con gestos como el del viaje a Quebec", ha indicado.

AL OTRO LADO DEL TELÉFONO

Preguntada por la posibilidad de que, en este contexto, pueda darse un acuerdo en materia presupuestaria, ha indicado que "la obligación del PP es enseñar la realidad a los vascos", pero la formación es "consciente del papel de responsabilidad que tenemos, aunque la mayor responsabilidad es del Gobierno".

En este sentido, ha indicado que el Partido Popular estará "al otro lado del teléfono, pero quien tiene que marcar el número" es el Partido Nacionalista Vasco. La formación jeltzale, ha añadido, es "quien tiene que mover ficha". Según ha explicado, el PP participó en la primera ronda de presentación del proyecto de cuentas del Gobierno Vasco y desconoce si "el PNV está manteniendo reuniones con otros partidos para cerrar ese acuerdo de presupuestos".

De este modo, ha asegurado que el Gobierno Vasco encontrará "receptividad" para el acuerdo "siempre y cuando se pongan por delante los intereses de los ciudadanos al discurso maximalista del nacionalismo".

En este sentido, ha esperado que "gestos que lo único que generan es incertidumbre" entre las empresas se vayan "abandonando en favor de otros necesarios para la estabilidad y la seguridad".

En cualquier caso, ha remarcado que, para los ciudadanos vascos, "es bueno que haya presupuestos" en el Estado y en la comunidad autónoma vasca. En este sentido, ha recordado que el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, trasladó este pasado lunes en una visita a Bilbao "un mensaje inequívoco para que haya una colaboración" para aprobar las cuentas generales del Estado.

