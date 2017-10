Cubero busca una solución al 010 con los grupos después de que todas las empresas declinen asumir el servicio

una deuda de 133.000 euros.

Esta cuantía es el equivalente a los salarios de cuatro meses que las 14 trabajadoras del 010 no perciben desde el pasado mes de junio y que debería asumir la empresa que decidiera seguir con la prestación de este servicio municipal, pero finalmente todas han declinado.

Cubero ha explicado que este lunes, 30 de octubre, ha vencido el plazo que se había concedido a las seis empresas que optaron al concurso de 2015 y que el equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) suspendió en julio de ese año con la intención de iniciar un proceso de remunicipalización y que toda la oposición, excepto CHA, ha rechazado.

El consejero municipal ha sintetizado que las dos opciones para dar continuidad al servicio "eran la propuesta de gobierno de remunicipalizar" y "continuar con la externalización del servicio y reactivar pliegos de condiciones". Esta última es por la que optó la mayoría plenaria -PSOE, PP y Ciudadanos-, "pero que tampoco ha permitido continuar con el servicio".

Cubero ha precisado que esta situación "pone en peligro la estabilidad del servicio y la garantía del empleo" y ha señalado que "al fracasar esta propuesta" se abrirá un ronda de consultas con grupos políticos tanto privadas, como públicas, desde el próximo lunes, día en que se ha convocado una comisión extraordinaria de Servicios Públicos en la que se les preguntará si "tienen una nueva alternativa para la gestión del servicio".

A colación, ha dejado claro que el Gobierno municipal "mantiene la propuesta del rescate que tiene todos los informes técnicos favorables y solo precisa apoyo político".

Ha agregado que "si la oposición tiene otra propuesta distinta, que la plantee, pero la oposición no puede estar bloqueando la solución sin plantear una alternativa y que todo sea responsabilidad del gobierno; si no tiene propuestas, que no bloqueen la del gobierno", ha exigido.

EN UN MES

Cubero ha contado que las 14 empleadas del 010 siguen trabajando y sin cobrar y ha asegurado que el Ayuntamiento prestará el servicio "hasta que la empresa Pyrenalia diga que lo mantiene, pero son cuatro nóminas de retraso y es inadmisible" por lo que "o se acepta el rescate o se plantea otra solución", ha apremiado.

Su impresión es que "parece que se quiere anular el servicio y que las trabajadoras no tengan empleo", para abundar en que el rescate es la "única solución para sumir el servicio porque las empresas solo vienen si les sale rentable el negocio y sino les da igual el servicio público y el empleo, que solo se garantiza desde lo público", ha enfatizado.

Además, ha expuesto que reactivar otro pliego de condiciones significa un mínimo de cuatro o seis meses desde que se aprueba hasta que se adjudica y en caso de que continuara Pyrenalia y pague las nóminas porque de lo contrario la deuda será mayor para entonces.

Por el contrario, el rescate "en un mes estaría porque ya está todo el expediente montado y solo tiene el voto en contra de los grupos que, si quieren mañana, se puede llevar a comisión extraordinaria", ha zanjado.

