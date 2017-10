OO. Aragón apuesta por avanzar en igualdad, tras el retroceso en los logros alcanzados antes de la crisis

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en las jornadas 'Planes de Igualdad en las empresas. Medidas de igualdad, medidas de conciliación', organizadas por CC.OO. Aragón en el centro Joaquín Roncal de Zaragoza.

Pina ha recordado que en 2007 se aprobó la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que contempla la elaboración de planes en las empresas y otras medidas para favorecerla en el ámbito laboral.

Sin embargo, "la crisis y las medidas que tomó el Gobierno después, con las reformas laborales, han producido mucha más desigualdad en los colectivos que más la sufren, como son los jóvenes, parados de larga duración y las mujeres".

En relación con estas últimas, ha apuntado que "se ha incrementado la brecha de género" y "hemos vuelto a ver como la contratación temporal y a tiempo parcial es mayoritariamente femenina" y cómo el descenso de la tasa de paro es mayor en los hombres que en las mujeres.

"Estamos viendo que la desigualdad se está profundizando y por eso queremos reivindicar" que en la negociación colectiva "no se olvide" abordar la igualdad ya que "todo el mundo se fija en el salario o jornada, dejando a parte otras cuestiones como esta, tan importantes".

ENTRADA EN LA EMPRESA

El secretario general de CC.OO. Aragón ha manifestado que la desigualdad hombre-mujer se produce "en la mayoría de las empresas en la propia entrada", cuando el tipo de contrato y de categoría laboral es diferente para unos y otros.

Según ha expuesto, los hombres "suelen entrar de manera más habitual con contrato fijo y a determinadas categorías y las mujeres siempre de forma inferior".

En este sentido, ha considerado que hay que "vigilar mucho y muy bien la igualdad de oportunidades en esa entrada" a través de medidas y planes, porque si no existe "después no puedas trabajar de manera adecuada" en ese ámbito.

Ha añadido que una vez que la desigualdad ha tenido lugar "se pueden estudiar todas las categorías y ver si hay alguna razón para que las que tienen menor salario estén ocupadas por mujeres".

También ha subrayado que las féminas "son las primeras que salen de las empresas, cuando hay un problema" por ser las que tienen "muchos más contratos temporales".

PERMISOS

El secretario general de CC.OO. Aragón ha reivindicado que los permisos de conciliación no sean de hombres o mujeres, si no de la persona, "permisos de conciliación" que permitan "que cada uno decida si los coge o no".

Según ha precisado, un hombre tendría que poder decidir si quiere un permiso de paternidad en igualdad de condiciones que la mujer a la hora de cuidar a su hijo.

Ha añadido que esto "lo podemos llevar a cuidado de menores, mayores o a la conciliación en general" porque las estadísticas indican que "la mayoría de los permisos los cogen las mujeres por lo que había hay que incidir y hacer pedagogía".

MEDIDAS Y PLANES

La secretaria de Mujer e Igualdad de CC.OO. Aragón, Elena Pérez, ha comentado que desde esta organización "siempre hemos querido potenciar la igualdad de género y de oportunidades" y para eso "sensibilizar a los delegados y delegadas" sindicales "para poder potenciar medidas y planes de igualdad" a través de la acción sindical.

Ha recordado que la ley de igualdad obliga a negociar planes de igualdad en empresas de más de 250 trabajadores, "y muchas los han negociado, pero se tiene que seguir avanzado" porque en ocasiones "se aprueban como un papel, pero hay que estar muy vigilantes desde la parte social para que se aplique, se evalúe y se establezcan medidas correctoras".

Elena Pérez ha dicho que no todas las grandes empresas tienen plan, sino que "algunas incumplen y muchas tienen denuncia" por ese motivo. Por otra parte, ha esgrimido que en las empresas pequeñas, no obligadas a tener ese documento, "no hay nada que prohíba negociar medidas de igualdad".

En las jornadas, también ha intervenido la miembro de la secretaría de Igualdad confederal, Raquel Gómez, quien ha participado en las charlas y coloquios promovidos en estas jornadas para sensibilizar sobre la importancia de avanzar en la igualdad de condiciones laborales, trato y oportunidades en las empresas aragonesas.

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.