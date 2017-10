Elecciones 21-D: cómo se presentarán los partidos catalanes

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (2d), junto a los cargos condenados por la organización del 9-N, el expresidente Artur Mas (i), la exvicepresidenta Joana Ortega (c) y la exconsellera Irene Rigau (d), durante el Consell Nacional del PDeCAT que se ha celebrado en Barcelona. (EFE)

Las elecciones del 21-D han cogido a los partidos del bloque independentista –ERC, PDeCAT y las CUP– con el pie cambiado y han de decidir, en tan solo ocho días, si se presentan por separado o en coalición, escoger a sus candidatos y su programa electoral para unas elecciones que consideran «ilegítimas». Por su parte, los partidos constitucionalistas dieron este lunes por iniciada la pre-campaña electoral.

ERC. Participará "de alguna forma"

Tras calificar las elecciones del 21-D de "ilegítimas" y "una trampa" porque no las convocó el president de la Generalitat, la dirección de Esquerra Republicana decidió este lunes que participará en la contienda electoral porque "no nos dan miedo las urnas", aseguró el portavoz Sergi Sabrià. Los republicanos justifican su decisión en que estas elecciones son una forma de "consolidar la República".

La incógnita radica en cómo se presentará ERC y si dará prioridad a la estrategia de partido o bien a la "estrategia de país". Los republicanos iniciarán conversaciones en los próximos días para encontrar la "mejor forma" de que el independentismo esté presente en estas elecciones.

Buena parte de ERC no piensa en repetir coalición con el PDeCAT –el 27-S se presentaron como JxSí– porque los casi dos años de compartir Govern han roto prácticamente la relación entre el PDeCAT y ERC.

PDeCAT. "Rajoy, nos veremos en las urnas"

Lo anunció este lunes la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal,tras la reunión de la ejecutiva del partido que estuvo presidida por Artur Mas y a la que no asistió Carles Puigdemont. El PDeCAT tampoco reveló cómo se presentarán y apostó también por la "mejor fórmula" para los partidos independentistas.

Y es que el PDeCAT no sale bien parado en las encuestas electorales que los llegan a situar como cuarta fuerza política en el Parlament; además no tienen candidato ya que Artur Mas está inhabilitado y Carles Puigdemont ya anunció en su día que no se presentaría.

Además se da la circunstancia de que los nombres mejor posicionados a ser candidatos por el PDeCAT son los que menos apuestan por una DUI sino que su fórmula pasa por el diálogo: Santi Vila –dimitió antes de votar la proclamación de la República–, Neus Munté –dio un paso al lado en la última remodelación del Govern de Puigdemont– y Marta Pascal –se la situó en la lista de posibles diputados de JxSí que votarían en contra de la DUI, aunque al final no fue así–.

También en la línea de salida se posiciona Josep Rull, un independentista convencido, conseller cesado en aplicación del 155 y que se encuentra entre los querellados por el fiscal general del Estado.

Demòcrates. Integrados en JxSí

Demòcrates, partido surgido del sector independentista de la antigua Unió Democràtica, se integra en JxSí con tres diputados. Mantienen una postura más firme a favor de la República que sus socios de coalición, y aseguran que «si constatan que no se despliega la República» consultarán a sus bases si se deben presentar a las elecciones del 21-D.

CUP. Valoran presentarse

Aunque en un primer momento apostaron por boicotear las elecciones con "una paella popular", será este fin de semana cuando las CUP decidirán si se presentan o no a las elecciones autonómicas.

Los anticapitalistas califican los comicios del 21-D de "ilegítimos" pero son conscientes de que su espacio político es fundamental para que el bloque independentista tenga alguna oportunidad de obtener mayoría parlamentaria ya que los últimos sondeos los sitúan al límite de los 68 diputados necesarios para la mayoría absoluta en el Parlament.

Ciutadans. Eufóricos

Ciutadans es el partido líder de la oposición en Cataluña con 25 diputados y hace meses que exigían elecciones para asumir "el timón" de la Generalitat. Todo apunta a que el partido que lidera Inés Arrimadas en Cataluña ha tocado su techo electoral pero en Cs están convencidos de que experimentarán un incremento de votos en las próximas elecciones del 21-D.

Por ello este lunes constituyeron el comité electoral para la campaña para "salir a ganar". Inés Arrimadas considera que los partidos constitucionalistas se encuentran ante una "cita histórica" y se ofreció de nuevo a liderar un pacto con el PPC y el PSC para confirmar, dijo Arrimadas, el "game over" del independentismo.

PSC. Liderar el espacio catalanista

El PSC tiene como objetivo liderar un espacio central que aglutine a los sectores catalanistas pero que no son independentistas. Los socialistas catalanes anunciaron este lunes que Salvador Illa será quien dirigirá la campaña de Miquel Iceta que encararán como una "gran oportunidad para cambiar el rumbo de la política catalana". Iceta lamentó este lunes que la etapa de Carles Puigdemont solo ha servido para "dividir a los catalanes".

El PSC trabaja para obtener los apoyos de sectores de la sociedad civil catalana que son catalanistas, federalistas y de izquierdas.

Catcomú. Apuesta por Xavier Domènech

Estas serán las elecciones que definirán cuál es realmente el espacio que ocupan los comuns en el Parlament después de que fueron la fuerza más votada en Cataluña en las pasadas elecciones generales. Tras el experimento fallido de CatalunyaSíQueEsPot en las elecciones autonómicas del 27-S, que ha acabado con la ruptura de la coalición sobre todo por el papel díscolo del líder de Podem, Albano Dante Fachín, no solamente con CSQP sino también con Podemos y con Pablo Iglesias que este lunes invitó a Fachín a dejar el partido.

A estas elecciones se presentarán como Catalunya en Comú (CatComú) y el candidato será Xavier Domènech, a falta de la validación definitiva, en una campaña que afrontan «para defender su proyecto soberanista y de cambio». Días antes se había especulado con la posibilidad de que Ada Colau fuera la cabeza de cartel, pero la alcaldesa de Barcelona se autodescartó.

PPC. Garcia albiol cuenta con el aval del PP

El Partido Popular de Cataluña se erige como el partido del Gobierno que ha retornado la «legalidad» y ha convocado unas elecciones «con todas las garantías». Una de las principales líneas de actuación a trazar por los populares es definir la presencia de Mariano Rajoy en la campaña.

El papel de la ANC y de Òmnium

Las asociaciones independentistas formaron parte de la candidatura de JxSí en las elecciones del 27-S, de hecho la entonces presidenta de la ANC, Carme Forcadell , fue nombrada presidenta del Parlament.

Ahora una de las ideas que está sobre la mesa es que Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, encarcelados pero no inhabilitados, encabecen la lista electoral independentista.

