Hacienda rechaza por tercera vez el PEF de Madrid

El Ministerio de Hacienda ha rechazado, por tercera vez, el Plan Económico Fiscal (PEF) del Ayuntamiento de Madrid porque prevé un gasto que excede el máximo legal y han pedido de nuevo su "reformulación".

Mediante una carta, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya Romero, ha trasladado a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que una vez analizado el PEF se ha observado que parte de una "premisa errónea" y es que para determinar el techo de gasto de los años se ha tomado como base "el gasto ejecutado en 2016 pese a haber excedido el máximo legal.

Así, desde Hacienda subrayan que la propuesta de PEF del Gobierno local preve un gasto para los años 2017 y 2018 que excede el límite en un importe de 238.025.715,54 euros y 243.586.509,71 euros respectivamente. Fernández de Moya Romero ha recordado a la alcaldesa que la senda de gasto del Ayuntamiento debe "acomodarse al marco legal definido" en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Tal y como se establece el artículo 12 de la presente normativa, que regula la Regla de Gasto de las Administraciones Públicas, "la variación del gasto computable para cada ejercicio no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española".

"Acción por la cual el Consejo de Ministros aprueba anualmente las tasa de variación de gasto, siendo la tasa fijada para 2017 y 2018 del 2,1% y 2,4% respectivamente", recuerdan desde el Ministerio, para posteriormente indicar que dicha variación parte del "gasto real ejecutado en el ejercicio anterior".

En este sentido, recalcan que en el caso de incumplimientos previos, "como es el caso del Ayuntamiento", la senda de gasto debe calcularse "partiendo del máximo gasto compatible con el cumplimiento en el ejercicio anterior".

Piden su reformulación

Además, el Ministerio de Hacienda manifiestan que al haber incumplido la Regla de Gasto de los ejercicios 2015 y 2016, la normativa establece que el Ministerio está habilitado para realizar un seguimiento específico e imponer medidas coercitivas sobre esa administración.

Por ello, el 5 de abril de 2017, la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local solicitó la adopción de acuerdos de no disponibilidad de créditos por importe de 238.327.541,70 euros, debido al desvío de la senda de gasto puesto de manifiesto en las liquidaciones de los presupuestos 2015 y 2016, sin la oportuna cobertura de un PEF que corrija dicha desviación.

Por tanto, en ausencia de Plan Económico Financiero, la variación del gasto computable no podrá superar la tasa de variación del gasto aprobado por Consejo de Ministros, y el plan no podrá partir de un gasto excedido en 2016, motivo por el cual le fue exigida la adopción de acuerdos de no disponibilidad de créditos en 2017.

El plan propuesto por el Ayuntamiento de Madrid, supone un incremento del 7,36% en 2017 y 7,22% en 2018, o lo que es lo mismo 238.025.715,54 euros en 2017 y 243.586.509,71 euros en 2018 por encima de la senda de gasto legal habilitada por la norma.

Por último, desde el Ministerio expresan su "deseo" de que se apruebe un PEF "válido para Ayuntamiento, que garantice una senda de estabilidad y crecimiento para esa administración durante su vigencia" pero inciden en que este exceso de gasto les hace "imposible" sacarlo adelante. Por ello, solicitan la "reformulación del plan".

Consulta aquí más noticias de Madrid.