Puigdemont contrata como "consejero" a Paul Bekaert, el abogado belga que defendió a presos de ETA

El abogado belga Paul Bekaert ha confirmado este lunes que ha sido nombrado "consejero" por el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, según publica el diario L'Echo y difunde la cadena pública flamenca de televisión VRT.

El abogado Bekaert es conocido en España por haber defendido a varios miembros de la banda terrorista ETA detenidos en Bélgica y para los que las autoridades españolas solicitaron la extradición. En total, Bekaert se encargó de cuatro casos, entre ellos los de los presuntos colaboradores de ETA Luis Moreno y Raquel García, cuya extradición a España fue rechazada.

También defendió a la presunta etarra Natividad Jáuregui, que Bélgica rechazó entregar a España después de tres órdenes de arresto dictadas por la Audiencia Nacional en 2004, 2005 y 2015.

Puigdemont viajó este lunes a Bruselas junto a cinco exconsejeros de su Gabinete, que, como él, fueron destituidos el pasado viernes por un decreto del Ejecutivo español para restablecer la legalidad tras la declaración de independencia de esa región.

La conversación tuvo lugar en Bélgica, pero no puedo decir nada al respectoBekaert ha asegurado que se ha reunido este lunes con Puigdemont. "He hablado personalmente con él. La conversación tuvo lugar en Bélgica, pero no puedo decir nada al respecto", ha indicado el letrado a la cadena flamenca VRT.

Bekaert ha añadido que Puigdemont le ha pedido que "defienda sus intereses en Bélgica en el futuro".

En declaraciones a Europa Press previas a conocerse que asesorará a Puigdemont, Bekaert ha recordado este mismo lunes que en todos los casos intentó la vía del asilo político para evitar la extradición de sus defendidos, pero que "en todos los casos (esa posibilidad) fue rechazada" por las autoridades competentes.

