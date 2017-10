Santisteve no es partidario del referéndum sin garantías y tampoco de aplicar el 155

Santisteve ha recordado que en anteriores ocasiones ya ha manifestado estar "radicalmente en contra" de que partidos de la derecha estén "conchabados" en Cataluña, entre los que ha citado al PDeCAT y PP.

El alcalde ha realizado estas declaraciones al tomar la palabra en el pleno municipal durante el debate de una moción de urgencia, presentada conjuntamente por el PP, PSOE y Ciudadanos (Cs), que ha salido adelante con los votos a favor de los proponentes, mientras que Zaragoza en Común (ZEC) y CHA han votado en contra.

El texto de la moción recoge que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza expresa su absoluto respaldo y apoyo a las medidas aprobadas por amplísima mayoría el pasado día 27 de octubre en el Senado para desarrollar el artículo 155 de la Constitución con el objetivo de facultar al Gobierno de la nación a adoptar las actuaciones necesarias para restablecer el imperio de la ley y el sistema democrático constitucional en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Por otro lado, ha decaído una moción de ZEC y CHA, también presentada por urgencia, que solo ha contado con los 11 votos favorables de los proponentes, mientras que los 20 votos que suman PP, PSOE y Ciudadanos han impedido que saliera adelante.

MEZCLAR CONCEPTOS

El portavoz del grupo municipal del PP, Jorge Azcón, le ha afeado al alcalde que no mencionara a ERC y la CUP porque en su "escasa" intervención solo ha atacado al PP y el PDeCAT, "lo que parece que sea lo que no es: cercano al independentismo", le ha avisado.

Azcón ha enfatizado que aplicar el artículo 155 de la Constitución es para restablecer la legalidad "frente a la retórica los independentistas que decían que es una injerencia y lo quieren visualizar como una agresión a la autonomía de Cataluña".

En su opinión, "mezclar populismo con nacionalismo les va a pasar factura y ERC se ha comido al PDeCAT y los problemas los tiene Podemos en el ámbito nacional".

"En realidad es liberar a todos los catalanes de lo que significaba el procés que ha provocado desgarro social, crisis económica y una severa amenaza de las instituciones democráticas. Ha generado fractura y también miedo en ciudadanos", ha sintetizado.

Para Azcón, el 155 significa el "inicio para componer la fractura que han iniciado los independentistas en Cataluña y de forma consciente y no será fácil ni rápido, pero la confianza en las instituciones y la política hará que las instituciones perduren en Cataluña", ha augurado.

DUDAS

El portavoz del grupo municipal de CHA, Carmelo Asensio, ha dicho que se podrá restablecer la legalidad, pero ha dudado de que se restaure la normalidad y la convivencia con la decisión adoptada en el Senado el pasado viernes.

"Ni Cataluña es mas independiente que ayer, ni el Estado de Derecho es mas fuerte y la DUI necesitaba la amenaza del 155 para legitimarse y el Gobierno de España de la DUI para justificarse. Esto no pondrá fin a la locura que se vive en Cataluña, sino todo lo contrario", ha contado.

Asensio se ha declarado partidario del referéndum pactad lo que supone revisar la Constitución, "que ha servido de guía en la democracia, pero que para resolver el problema latente de la ordenación territorial no ha servido", ha zanjado.

MÁS DEMOCRACIA

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs), Sara Fernández, ha dicho que la respuesta al 27 de octubre "es más democracia como el artículo 155 para evitar que caciques se salten la norma". "Hay que aplicar la Constitución sin chantajes como ha ocurrido en el pasado con PP y PSOE", ha rememorado.

Fernández ha dicho que la "locura independentista" ha llevado a la aplicación del 155 para convocar elecciones democráticas y las urnas tienen que sacarse legalmente y con garantías y los independentistas tienen que saber que "no podrán votar cuatro veces". Además, ha augurado que "lideres como Colau e Iglesias tendrá que decir a quien apoyan".

El portavoz del grupo municipal del PSOE, Carlos Pérez Anadón, ha alertado de que hay fuerzas políticas que plantean un relato "muy peligroso y asocian transición con franquismo y Constitución con golpismo" para instar a romper esos binomios.

Ha precisado que respeta, pero que recela de los nacionalismos porque "solo sirven para ver a pobres luchando por los intereses de los más poderosos". En su intervención, ha recalcado que el 155 sirve para "emerger la capacidad política y convocar elecciones y reformar la Constitución española para incluir preceptos como derechos individuales".

BARBARIDAD

El portavoz del grupo municipal de ZEC, Pablo Muñoz, se ha preguntado si esta moción ayuda a la actual situación. Ha calificado de "barbaridad" la DIU, pero ha observado que en la moción no se nombra, solo sus consecuencias.

A su parecer, "hay que cambiar a los maquinistas porque los que vamos en el vagón de atrás no podemos soportar este choque de trenes". Se ha declarado partidario de un referéndun pactado y ha dicho ser favorable a que Cataluña permanezca en España para reclamar "diálogo para buscar una solución a este conflicto".

Muñoz ha alertado de que "si no hay diálogo solo nos queda la barbarie y ahí no podemos llegar" y el portavoz del PP ha preguntado a ZEC si ayuda o no el no condenar la DUI y ha apuntado que con la aplicación del 155 ha quedado claro como actúan los demócratas y cómo el resto de partidos.

