Unanimidad para aplicar "de inmediato" las acciones del Plan de Mercados en centros municipales

Asimismo, en su segundo punto la propuesta reclama que se diseñe para todos los mercados municipales un sistema de distribución centralizada y pedidos de productos de proximidad de la marca 'Huerta de Zaragoza'.

La concejal de CHA, Leticia Crespo, ha indicado que en 2008 había 59 mercados privados abiertos y ahora quedan 45, "hay que conceder un valor especial a esos espacios impulsando el plan de mercados", ha afirmado, pidiendo que se analice la posibilidad de poner en marcha "un sistema de distribución centralizada" para las entregas a domicilio y otras acciones que promuevan el consumo.

La concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Teresa Artigas, ha defendido que el gobierno municipal de ZEC "no se está echando la siesta con este tema", sino que desde el principio ha defendido los mercados como elemento vertebrador y dinamizador de los barrios y, por ello, se presentó en mayo el plan de mercados que incorpora cuestiones como la venta online "que hasta ahora no existía" o el trabajo en red e incorporar productos ecológicos y de proximidad.

"Se han puesto en marcha ciertas medidas, como la renovación del Mercado Central, y otras iniciativas para dar vida a esa red de mercados públicos y privados", mencionando también una línea de subvenciones para mejorar la imagen de los puestos o incorporar las nuevas tecnologías en esos espacios comerciales. Ha avanzado que se está preparando "una campaña de publicidad muy potente" para Navidades que reforzará esa imagen de trabajo en red.

"LOS MERCADOS SE MUEREN"

El concejal del PP, Ángel Loren, ha advertido de que los mercados "se mueren, no se ha ejecutado nada de lo presupuestado" y ha dicho a CHA que "enterarse ahora de que ZEC no ha ejecutado nada de sus compromisos para 2017 no deja de ser sorprendente, porque queda muy poco tiempo para que se ejecuten".

"Sus relaciones con ZEC deben ser por amor, porque por interés ZEC tiene poco interés en ejecutar sus compromisos", ha espetado a CHA, al aclarar que hay 18.000 euros gastados del millón comprometido, insistiendo en que "la ejecución presupuestaria es cero o ronda el cero". Ha presentado una transaccional para que el equipo de gobierno ejecute "inmediatamente" todas las partidas comprometidas para los mercados de la ciudad.

La concejal del PSOE, Lola Campos, ha planteado una transacción a la propuesta de CHA, para incorporar en el segundo apartado de la moción que esta apuesta contara con la experiencia de Mercazaragoza, si bien Crespo no ha aceptado este planteamiento alegando que el proyecto lo tiene que liderar el consistorio, no Mercazaragoza.

"Lo normal hubiera sido crear desde mayo que se presentó el plan hasta ahora esa mesa de expertos para marcar las primeras prioridades y acciones", pero no ha sido así, por lo que ha reclamado que "se empiece por algo" y Campos ha valorado que esta moción "es una llamada a la acción".

"ES TRISTE"

El concejal de Cs, Alberto Casañal, ha observado que "es triste" ver cómo han ido cerrando los mercados tradicionales, valorando que "se les llena la boca diciendo que apoyan al comercio de proximidad y aquí está la prueba, cero inversiones para este asunto".

Ha advertido de que los puestos de los mercados actuales "no se regeneran, no hay nuevos autónomos que quieran seguir llevando a cabo esa función" y ha pedido "hablar en serio de potenciar el comercio de proximidad".

Cs ha presentado una transacción al segundo punto para que sean "todos los productos que se venden en los mercados de la ciudad, no entendemos que tengamos que apoyar solo a los productos de la marca Huerta Zaragoza, se puede hacer el esfuerzo con todos".

