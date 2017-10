Murcia es la autonomía con los trabajadores más felices del país, según un estudio de Adecco

El 84,4 por ciento de los ciudadanos de la Región de Murcia afirma ser feliz en su trabajo y el 15,6 por ciento restante no lo es, con lo que la Comunidad se convierte así en la autonomía en la que los trabajadores más felices parecen ser, según una encuesta realizada por Adecco entre trabajadores a lo largo de 2017.

Dos años atrás, el porcentaje de trabajadores felices apenas alcanzaba al 72,3 por ciento de los empleados murcianos aunque es cierto que con estos valores, Murcia recupera sus niveles de satisfacción a lo largo de las distintas ediciones de la encuesta Adecco, según informaron fuentes de esta empresa en un comunicado.

Así se desprende de la VII Encuesta Adecco sobre Felicidad en el trabajo, realizada por The Adecco Group, líder mundial en la gestión de recursos humanos, entre más de 3.500 trabajadores españoles, 230 de ellos murcianos, para conocer de primera mano qué importancia tiene esta filosofía y estilo de liderazgo entre el talento español.

Atendiendo a datos demográficos, a mayor edad, mayor es el porcentaje de encuestados que se sienten felices en su trabajo frente a los más jóvenes, que son los más descontentos con su empleo actual, según esta encuesta. En cambio, los porcentajes están muy igualados entre hombres y mujeres, ambos se sienten igual de satisfechos en su empleo.

Tras la Región de Murcia, los trabajadores que dicen ser más felices se encuentran en el País Vasco (79,4%) y Canarias (78,1%). El ranking lo cierran Galicia (71,1%) y Extremadura (70,2%) y la media española se encuentra en el 76,6% (-4,9 puntos porcentuales desde 2015). Solo Murcia y Castilla y León han visto incrementarse sus porcentajes de trabajadores satisfechos en los últimos dos años.

FACTORES DE LA FELICIDAD

En cuanto a los factores de los que depende esta felicidad, Adecco explica que, aislando los factores del entorno y las circunstancias personales, los murcianos afirman que lo más importante para ser feliz en el trabajo es disfrutar de un buen ambiente laboral, basado en relaciones personales fluidas y compañerismo, elegido con 8,53 puntos sobre 10, y sigue siendo el factor mejor valorado con respecto al año pasado aunque cae ligeramente su puntuación.

En segundo lugar, citan la flexibilidad horaria que permite conciliar de mejor forma la vida personal y la profesional es votada con 8,47 puntos y sube una posición con respecto al año anterior. A la tercera plaza baja disfrutar de un buen salario para ser feliz en el trabajo (8,25 puntos); una condición que el año pasado estaba en segundo lugar y era valorada por encima del 8,5. Por ello, sueldo y flexibilidad horaria han intercambiado puestos en 2017.

Tener un buen jefe (8,19 sobre 10) y la adecuación de la formación adquirida al empleo que se desarrolla (8,17) son otros factores bien posicionados este año así como el desarrollo de habilidades y competencias personales (8,08 sobre 10).

La realización personal (8,06 puntos), los beneficios sociales que algunas empresas ofrecen (7,88: seguro médico, descuentos en actividades educativas y/o de ocio, cheques-restaurante) y la cercanía al lugar de trabajo (7,75 puntos), también son importantes. En último lugar, lo menos valorado por los trabajadores en la Región de Murcia es el reconocimiento de colegas y superiores (7,20).

Sobre la relación entre salario y felicidad laboral, el 53,1% de los encuestados por Adecco en la autonomía opina que los trabajadores con mayor salario no son más felices solo por ello. Es más, el 57,8% de los consultados estaría dispuesto a sacrificar salario en beneficio de felicidad laboral, un dato muy por debajo de la media española donde es el 64% quien afirma estar dispuesto a ese sacrificio, según la encuesta.

LA IMPORTANCIA DE LA FELICIDAD LABORAL

Adecco se ha preguntado cómo valoran los trabajadores y demandantes de empleo este tipo de medidas y políticas y si de verdad tienen una importancia trascendental en su búsqueda de empleo o en su permanencia o no en una empresa.

Para empezar, el 53,1% de los encuestados en la Región considera que la felicidad laboral no es una moda pasajera sino que es un aspecto de los Recursos Humanos que se ha instalado para quedarse. Aunque es cierto que un 23,4% piensa que en unos años las compañías pondrán el foco en otros valores y se olvidarán de la felicidad de sus empleados. El restante 23,5% de murcianos no sabe aún qué pensar.

Cuando se les pregunta en qué medida influiría a la hora de optar a un puesto de trabajo u otro que una empresa incluya políticas de felicidad profesional entre su paquete de beneficios, el 95,3% (el tercer porcentaje más elevado del país) afirman tenerlo en cuenta, aunque en distinto grado.

Por ejemplo, para el 60,9%, este es un aspecto fundamental para optar por una empresa u otra, aunque un 34,4% lo tendría muy en cuenta pero no sería decisivo. Solo un 4,7% de los murcianos considera que no le daría importancia a estas medidas para elegir una compañía en la que trabajar.

Sobre si las empresas están incluyendo medidas relacionadas con la felicidad laboral en sus políticas de Recursos Humanos, solo el 17,2% de los murcianos cree que sí lo están haciendo de manera seria. Otro 39,1% de los trabajadores piensa que se está haciendo aunque tímidamente y la mayoría, el 43,7%, considera que las empresas aún no están llevando a cabo suficientes políticas de felicidad laboral en sus organizaciones.

¿SON MÁS FELICES LOS TRABAJADORES DE OTROS PAÍSES?

Por otro lado, el 90,6% de los trabajadores murcianos creen que donde más felices son trabajando es en España, aunque disminuye 4,6 puntos porcentuales. Pero hay otro 9,4% de murcianos que considera que sería más feliz trabajando más allá de nuestras fronteras, en destinos como Reino Unido, Alemania, Estados Unidos o Suiza.

Uno de los grandes problemas sobre la mesa en España en materia laboral tiene que ver con la racionalización de los horarios. Por eso, desde Adecco se ha preguntado a los trabajadores de la Región de Murcia si consideran que, siguiendo el modelo europeo, una mayor racionalización de éstos y/o la posibilidad de teletrabajar en ocasiones les haría más felices y un rotundo 87,5% está de acuerdo con esta afirmación frente al 12,5% que no lo cree.

También se les ha consultado a los trabajadores murcianos sobre una de las últimas medidas del Gobierno en favor de la conciliación como ha sido la reciente aprobación de la ampliación del permiso de paternidad a 4 semanas.

Adecco ha querido saber si medidas de este tipo ayudan a aumentar la felicidad de los trabajadores, y un 45,3% de los murcianos consultados opina que sí ayuda, pero que se trata de una medida insuficiente y hay que seguir avanzando en este tipo de políticas. Otro 39,1% piensa que ha sido un paso muy positivo esta ampliación del permiso y, por otro lado, un 15,6% cree que la felicidad laboral depende de otro tipo de medidas y no de éstas.

Por último, Adecco ha querido conocer de primera mano qué acciones llevan a cabo o están dispuestos a hacer los trabajadores murcianos para poder alcanzar ese estado de bienestar en su vida profesional.

Por ello se les ha preguntado que, si no fuesen felices en su trabajo ahora mismo, estarían dispuestos a dejarlo o no se atreverían por la situación del mercado laboral actual, y más de la mitad de los encuestados (56,3%) considera que no se atrevería a dejar su empleo aunque no fuese feliz en él. Aunque sí hay un 43,7% de murcianos que dejaría su empleo si este no le reportase felicidad profesional.

También se les ha preguntado a los trabajadores de la región si creen que podrían ser más felices teniendo su propio negocio y son más los que consideran que emprender o ser autónomo no les reportaría más felicidad debido a las demasiadas obligaciones y responsabilidades que esto acarrea (37,5%).

