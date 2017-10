Cuatro mujeres más se suman a las acusaciones por abuso sexual contra George Bush padre

Desde que el pasado miércoles la actriz estadounidense Heather Lind acusara al expresidente George Bush padre (1989-1993) de haberle tocado el trasero en dos ocasiones, otras cuatro mujeres han confesado públicamente haber sido manoseadas por el exmandatario, como publicaba el Press Herald.

Lind, de 34 años, explicó en una publicación de la red social Instagram -actualmente eliminada- que el incidente tuvo lugar mientras posaba para una foto con Bush padre durante la promoción de la serie televisiva TURN: Washington's Spies en el año 2014 y según relataba además de tocarla "por detrás" el expresidente le hizo una "broma obscena".

También denunció tocamientos Amanda Staples, una ex candidata republicana al Senado, que escribió en una publicación de Instagram que Bush la toqueteó en 2006. Staples, que tenía 29 años en ese moment visitó al ex presidente en Walker's Point cuando él le "agarró el trasero y bromeó diciendo 'Oh, no soy ESE Presidente'", según describió Staples, que publicó una foto posando junto a Bush.

Se sumó a las acusaciones públicas la autora de best sellers Christina Baker Kline, que publicó el jueves por la noche en Slate un relato en el que aseguraba que había sido manoseada por Bush en 2014. También habló la actriz Jordana Grolnik, que aseguró haber presenciado cómo Bush tocó el trasero a su compañera durante una sesión de fotos en el Ogunquit Playhouse en 2016 y aseguró que el ex presidente se había ganado una reputación entre el personal por manosear el trasero de las mujeres durante sus visitas al teatro.

Bush, que tiene 93 años y una afección similar al Parkinson (que no padecía cuando se produjeron la mayoría de supuestos manoseos) se defendió a través de un portavoz que aseguró que "el presidente suele contar el mismo chiste y, en ocasiones, ha acariciado a las mujeres en lo que pretendía ser una actitud afable. Algunos lo han visto como inocente; otros lo ven claramente como inapropiado. A cualquiera que haya ofendido, el presidente Bush se disculpa sinceramente".

La quinta mujer en denunciar la conducta de Bush padre fue la exeditora Liz Allen, que publicó en Facebook que Bush la había tocado inapropiadamente durante un evento en 2004: "recuerdo que me sentí incómoda con esa palmada en mi trasero".