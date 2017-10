Craviotto, sobre el conflicto catalán: "Son momentos complicados y lo estoy pasando mal"

El piragüista español Saúl Craviotto aseguró que se viven "momentos complicados" en Cataluña y reconoció que lo está "pasando mal", después de asegurar que se "siente catalán" además de estar "orgulloso de ser español", y espera que en los próximos días todo vuelva a su "buen cauce".

"Siempre he sido bastante claro. Yo soy de Lleida, me siento catalán y me siento muy orgulloso de ser catalán. Llevo 17 años viviendo en Asturias, mi mujer es asturiana, mi hija es asturiana, me siento orgulloso de ser español y de representar a España y, además, soy policía nacional. La verdad es que tengo un 'pack' completo y son momentos complicados y lo estoy pasando mal, como todos", reconoció Craviotto en una entrevista concedida a tras presentar su libro 4 años para 32 segundos.

"Todos hemos pasado semanas tensas viendo las noticias a todas horas y se pasa mal por la crispación que hay. Solamente deseo que todo vuelva a la normalidad y volvamos por el buen cauce", añadió el ilerdense, que además ejerce de Policía Nacional.

No han sido días fáciles para el piragüista español, quien agradece las "muchas facilidades" que recibe por parte de la policía. "Estoy en un grupo que se llama 'Participación Ciudadana' que se encarga de un tema más de imagen. Voy a dar charlas a niños y adolescentes contra el tema del 'bullying' y la precaución de redes sociales, además de advertirles sobre las drogas también", comentó.

Craviotto agradece esta "labor diferente" en la que se siente igual de cómodo y que incluso le "ayuda a compaginar mejor los entrenamientos". El catalán también aseguró que este nuevo rol fuera de las calles también se pensó "por temas de seguridad".

