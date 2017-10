El II Congreso José Antonio Labordeta aborda la época de la Transición en Aragón

El periodista José Ramón Marcuello, que ha trabajado desde los años 70 en diversos medios de comunicación y gabinetes de prensa de instituciones, ha abierto la jornada con la ponencia 'Los medios de comunicación social en Aragón en la transición' y ha señalado que la prensa en este territorio, "que tenía una gran tradición, realizó una metamorfosis vertiginosa en ese periodo".

A partir de las 12.30 horas, se ha celebrado la mesa redonda 'La política aragonesa en la transición', en la que han participado Santiago Marraco (PSA), Emilio Lacambra (PCE), Mariano Blasco (Partido Aragonés) y José Antonio Escudero (UCD/CDS), moderada por Nerea Vadillo, ha informado la Fundación José Antonio Labordeta en una nota de prensa.

Santiago Marraco, cofundador del Partido Socialista Aragonés (PSA) y presidente del Gobierno aragonés desde 1983 a 1987, ha manifestado que "fue una vorágine de cinco años, que nos arrastró a todos sin saber a dónde íbamos, con tres momentos importantes: la muerte de Carrero Blanco en 1973, que inició la descomposición del Régimen con asomos de cierta apertura; la muerte de Franco y el periodo de incertidumbre que surgió porque todas las alternativas estaban abiertas; y las elecciones de 1977, en las que con el nacimiento de UCD desaparecieron los restos del franquismo".

A su entender, "la democracia llegó con los votos de los españoles y no con un plan predeterminado. La gente estaba harta del régimen y dispuesta a lanzarse a la calle".

Por su parte, Emilio Lacambra, afiliado en el PCE desde 1962, ha relatado cómo vivió la transición como empresario de hostelería -es dueño de Casa Emilio, restaurante y lugar de encuentro político y cultural durante décadas-, como comunista y con su participación en movimientos vecinales.

Su casa ha servido para reuniones de todo tipo, incluso se han "gestado gobiernos" en su reservado y "han nacido sindicatos" -el de la guardia civil, la Ertzaina o los Mossos de Escuadra-, ha narrado.

MARIANO BLASCO

Mariano Blasco, cofundador del PAR, exconcejal y padre de una saga de políticos, ha recordado a sus 94 años que a los 13 vivió una guerra que le dejó sin juventud y que sobrevivió a la dictadura en el medio rural como farmacéutico, cuando no se hablaba de política en los pueblos.

"Y cuando llega la Transición, me coge con cierto miedo, había temor al cambio", si bien en 1976 "me llama Hipólito Gómez de las Roces y me dice que cuenta conmigo para fundar un partido político, porque hay que defender Aragón en este nuevo proceso porque si no, se nos van a llevar hasta el agua" y "en las primeras municipales democráticas sacamos siete concejales y entré en el Ayuntamiento de Zaragoza". "Cuánto me ha enseñado la democracia y esa transición en la que respetábamos las ideas de los demás", ha sintetizado.

José Antonio Escudero, senador por UCD y eurodiputado por el CDS, ha dicho que los aragoneses en la vida política de la transición "hemos trabajado de manera inconexa, no hemos ido quizá en la misma dirección", mientras que la Constitución "no marcó bien el tema de las transferencias, lo que ha dado pie a exigencias de que se transfiera más y más, lo que ha propiciado un Estado imposible. Hay que cerrar bien ese proceso y fijar hasta dónde se puede transferir".

No obstante, ha valorado la transición como un periodo "muy positivo en la historia de España en un país bronco, individualista y muy poco solidario, con el problema no resuelto de Cataluña y el País Vasco". Respecto a Aragón, ha señalado que no ha tenido, ni en la transición ni ahora, el protagonismo que debía haber poseer", cuando "los aragoneses somos pocos pero útiles" y "debemos ser los interlocutores privilegiados con Cataluña".

LOS CANTAUTORES EN LA TRANSICIÓN

El congreso analiza esta tarde 'Los cantautores en la transición', con una ponencia del periodista Antonio Gómez y la celebración de una mesa redonda que reúne a Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel, Marina Rossell, Luis Pastor y Joaquín Carbonell.

Este sábado, a las 10.00 horas, se realizará una visita guiada al Palacio de la Aljafería para los congresistas y tras ella habrá una ponencia a cargo de Eloy Fernández Clemente sobre la revista 'Andalán'.

El II Congreso José Antonio Labordeta de Política, Comunicación y Periodismo está organizado por la Fundación José Antonio Labordeta, con la coordinación de Antonio Ibáñez, y cuenta con la colaboración de las Cortes de Aragón, el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y Caja Rural de Teruel.

En este edición, debate sobre la importancia de la Transición, un periodo histórico en el que el escritor, político y cantautor José Antonio Labordeta (Zaragoza, 1935-2010) también participó con protagonismo.

