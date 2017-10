El billete de papel para utilizar Metro y autobús se despide este miércoles

Los billetes de banda magnética en papel dejarán de comercializarse esta misma semana, según ha anunciado el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM). Mañana, 31 de octubre, será el último día en el que los usuarios de transporte público de la región podrán comprar títulos en ese formato. De esta forma, desde el próximo 1 de noviembre (este miércoles), el Consorcio Regional no proporcionará en sus puntos habituales de venta (máquinas de metro, estancos...) títulos sencillos ni bonos de diez viajes de banda magnética en papel para poder acceder a Metro y a los autobuses interurbanos.



Las personas que tengan en su poder aún billetes en papel podrán hacer uso de los mismos como hasta ahora hasta el día 31 de diciembre inclusive. A partir del 1 de enero de 2018 solo se podrá viajar con cualquiera de las tarjetas sin contacto ideadas por el Consorcio adecuadamente cargadas.



El pasado 14 de octubre terminó la campaña de entrega gratuita que durante 100 días puso en marcha por el Gobierno regional Y es que para sustituir al soporte de papel, la Comunidad de Madrid puso en funcionamiento el pasado mes de julio la nueva tarjeta Multi. Este nuevo soporte permite a sus usuarios recargar diversos títulos de transporte no personales, como son el metrobús, los bonobuses de diez viajes de autobuses interurbanos o el billete sencillo de metro.



El pasado 14 de octubre terminó la campaña de entrega gratuita que durante 100 días puso en marcha por el Gobierno regional. En ese periodo de tiempo se registraron casi 1,2 millones de solicitudes. Otras 300.000 tarjetas se han adquirido en los puntos de venta, por lo que en la actualidad hay 1,5 millones de tarjetas en manos de los viajeros.



Ahora la nueva tarjeta solamente se puede adquirir en las máquinas de la red de Metro y en los puntos de venta habituales. Su precio es de 2,50 euros y tiene una duración de diez años, durante los que puede recargarse de manera indefinida. Al no ser una tarjeta personalizada, puede ser utilizada por diferentes usuarios. Incluso varias personas que viajen juntas pueden usar la misma tarjeta.

Aplicación de descuentos

Otra de las ventajas del nuevo soporte es que permite aplicar los descuentos a familias numerosas y personas con discapacidad, ya que hasta ahora la tecnología solo permitía aplicar reducciones tarifarias en las Tarjetas Personales de Transporte (TPT)–las que cuentan con los datos y la fotode su titular–, en las que se cargan los abonos anuales o de treinta días y de las cuales existen 3,5 millones de tarjetas activas.



Con la implantación de la tarjeta Multi, todos los títulos del Consorcio Regional pasan a estar soportados por esta moderna tecnología sin contacto, que da mayor facilidad y comodidad de uso y que permite un mejor control de la operativa del transporte público.

Renfe y EMT, excepciones en la Multi

La nueva tarjeta Multi no incluye aún los billetes sencillo de los autobuses urbanos e interurbanos por motivos tecnológicos. Los viajeros deben seguir adquiriendo estos títulos en el propio vehículo. Tampoco se pueden cargar los billetes sencillos del Cercanías.

