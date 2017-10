La presidenta de la Academia de Cine española revela que un productor la violó cuando era joven

Yvonne Blake, presidenta de la Academia de Cine española, ha revelado en una entrevista publicada este jueves en El Huffington Post que fue violada por un productor estadounidense cuando tenía 24 años. En la entrevista también ha señalado que los abusos sexuales en la industria del cine también se han dado en España.

La presidenta respondía con la revelación a una pregunta sobre la ola de denuncias sobre abusos sexuales en Holywood, causada principalmente por las acusaciones contra el poderoso productor Harvey Weinstein. Blake ha dicho que se alegra por que esos casos al fin salgan a la luz y no se queden ocultos y que es una situación que también pasa en España.

"Personalmente no he tenido experiencias pero sí de joven, de muy joven. En una película inglesa con un productor americano que me violó", ha señalado la presidenta. "Yo tenía 24 años. Fue una experiencia muy indeseada y muy horrible. Además él era una persona famosa y yo tenía miedo. Yo no podía decir nada a nadie. Fue horroroso. En esos años me daba vergüenza hablar sobre esto, sólo a mi más íntima amiga le hablé de ello".

Blake agrega que considera injusto que siempre se culpe a las mujeres de provocar esos delitos. "Pasa en todos los negocios, no solo en el cine".