La Policía de Madrid corta la Gran Vía por un coche abandonado

La Policía Municipal de Madrid ha cortado un tramo de la Gran Vía por seguridad tras aparecer un coche abandonado sin conductor, han informado fuentes del cuerpo.

Las mismas fuentes han detallado que por la activación del protocolo de seguridad ante la presencia de un coche sin conductor, la vía permanece cortada al tráfico en los dos carriles de bajada y subida, entre Callao y Plaza de España.

Se trata de un Nissan Qashqai negro, con matrícula 9081-GTV, parado a la altura del número 60 de la Gran Vía en sentido Plaza de España.

Por su parte, fuentes policiales indican que agentes pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía se han desplazado a la zona para recabar información. En el lugar se encuentran varias dotaciones de Policía Municipal.

Muchos usuarios de Twitter están colgando imágenes y vídeos de la Gran Vía cortada y del atasco que ha provocado en la circulación de vehículos.

