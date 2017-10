Podemos e IU instan al PSOE a sumarse a su propuesta para agilizar ayudas de emergencia social

Ambas formaciones calculan que, atendiendo al calendario de la Cámara asturiana, la ley podría entrar en vigor a principios de 2018. Así, esperan contar con el apoyo del PSOE pero desvinculan esta iniciativa de la negociación de los presupuestos autonómicos.

En rueda de prensa en sede parlamentaria, Marta Pulgar ha incidido en que el propósito es "dar efectividad" a los recursos disponibles en el Principado, agilizando plazos y simplificando trámites para atender a las personas que necesitan ayudas de emergencia social ya que en muchos casos viven situaciones "de extrema pobreza".

El plazo medio para el Salario Social es de 12 meses, ha dicho, explicando que el objetivo es reducirlo a dos meses aunque no haya aún resolución. "Dos meses después de la solicitud se podría empezar a cobrar", ha apuntado Pulgar, añadiendo que si no hay contestación en seis meses el silencio administrativo se entendería positivo y no negativo como hasta ahora.

Rosa Espiño ha remarcado que las modificaciones que proponen IU y Podemos requieren más recursos humanos y materiales pero supondrían "casi coste cero", ya que valdría con que la Administración cubriera las vacantes que cuentan con dotación pero no están ocupadas. Asegura que ese refuerzo de plantilla sería suficiente para atender las dos líneas de asistencia con mayor demanda: Salario Social y Dependencia.

Por su parte, Daniel Ripa se ha referido a la agilidad de Hacienda para tramitar las declaraciones de la renta, afirmando que la misma diligencia debe tener toda la Administración tanto para cobrar como para conceder ayudas y garantizar derechos ciudadanos. "Es una iniciativa de extrema importancia", ha aseverado, resaltando que se trata de "uno de los principales acuerdos entre Podemos e IU que podría tener efectos inmediatos para miles de asturianos".

Asimismo, considera que el Gobierno socialista debería haber tenido la iniciativa para poner en marcha esta modificación normativa y agilizar las ayudas de emergencia social. No obstante, se ha mostrado convencido de que el PSOE "tiene la misma voluntad" y confía en que se sume a la propuesta.

Ramón Argüelles entiende que esta iniciativa supone los "primeros frutos" de la agenda del cambio comprometida este verano por parte de IU y Podemos. "Hay 14 diputados que van a apoyar esta ley y dependerá de los 14 del PSOE que se haga realidad", ha advertido, pidiendo a la nueva dirección de la Federación Socialista Asturiana (FSA) que demuestre su voluntad de alcanzar acuerdos de izquierdas.

De hecho, tanto Argüelles como Ripa han confirmado haber recibido una convocatoria de reunión por parte del nuevo secretario general de la FSA, Adrián Barbón. "Parece menos estrambótica que la que hizo Javier Fernández en verano. Parece que esta es más sincera", ha apuntillado el secretario general de Podemos, a lo que el coordinador de IU añadió que no habría "ningún problema en ir juntos" a dicho encuentro.

