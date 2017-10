IU advierte de que los presupuestos participativos no pueden restar inversiones necesarias en la ciudad

Así lo ha indicado, en rueda de prensa en el Consistorio, después de que la concejala de Bienestar Social y Participación Ciudadana, Eva Illán, adelantara que la disponibilidad económica marcará un segundo filtro entre las propuestas que hayan conseguido el porcentaje de votos necesario.

Además, ha criticado la falta de criterio a la hora de hacer propuestas, al no estar basadas en las necesidades reales de la ciudad sino de aquellos que las proponen. En este sentido, ha indicado que tres de las propuestas con mayores votos se refieren a la construcción de equipamientos deportivos, como pueda ser un centro náutico, a lo que ha querido saber quién los va a gestionar y con qué presupuesto. Especialmente después de que Foro intentara sin éxito subir las tarifas del Patronato Deportivo Municipal aduciendo falta de presupuesto.

Castaño, asimismo, ha visto preciso un mayor diálogo entre los agentes implicados; grupos municipales, agentes sociales y entidades y participación de la ciudadanía, a lo que se ha quejado de que no ha habido espacios deliberativos. Según ella, para Foro el debate es "accesorio", ha lamentado.

Tampoco ha compartido cómo Foro gestiona la información del proceso de participación. Ha incidido, en este caso, en que los datos de votación se han dado a los medios de comunicación cuando no se han entregado a los grupos municipales o personas que han participado en el proyecto. En este sentido, ha apuntado que mañana se celebra la Comisión de Participación Ciudadana y que el próximo día 30 tendrá lugar la reunión de Presupuestos Participativos del Consejo Social.

Por otro lado, se ha mostrado en contra de que se incluyan propuestas de obras en el propio Ayuntamiento, como pueda ser en las bibliotecas. IU cree que esas obras deberían hacerlas el Ayuntamiento al margen de los presupuestos participativos.

Respecto a la cantidad que se destina a los presupuestos participativos, no cree adecuado tampoco que el 60 por ciento de la inversión se decida a través de este sistema. Para ella, se están cometiendo errores "muy graves" que van a lastrar el presupuesto de inversión. En cuanto al proceso de 2019, aunque no conoce la propuesta formal de Foro, no visto mal que los niños puedan opinar sobre algunos aspectos a través del Consejo de Infancia. Asimismo, ha abogado por un equilibrio territorial, pero no por trocear la tarta.

Consulta aquí más noticias de Asturias.