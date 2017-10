La contaminación es un factor "clave" en el incremento actual de las enfermedades alérgicas, según expertos

El presidente del Comité de Aerobiología de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) y coordinador del Comité Científico del Simposio de Alergia que se celebra hasta este viernes en la ciudad de Murcia, Ángel Moral, ha destacado la relación directa entre la contaminación ambiental y el incremento de casos de alergia respiratoria, "con una incidencia mayor en la población que reside en zonas urbanas".

Concretamente, ha explicado, "las partículas eliminadas en la combustión de motores diésel y por las calefacciones en las ciudades crean un ambiente hostil a las plantas que para defenderse producen proteínas de estrés que hacen más agresivos a los pólenes, ocasionando una mayor alergenicidad".

Además, los altos niveles de contaminación urbana impulsan el fenómeno de inversión térmica que impide a los pólenes abandonar la atmósfera sobre las ciudades y, así, aumentan el tiempo de su exposición. Esto explicaría "porque en zonas rurales hay un menor número de alérgicos a pesar de que haya mayor cantidad de plantas que en las ciudades y zonas cercanas a autopistas", ha revelado el alergólogo.

AUMENTO DE LA TEMPERATURA Y ESCASEZ DE LLUVIAS

El aumento de la temperatura media global de la tierra en un grado en los últimos 100 años se debe al incremento de los gases con efecto invernadero, en concreto el CO2 procedente de la utilización de derivados del petróleo, y que no es absorbido adecuadamente por los árboles, debido a la deforestación de los bosques.

"El ascenso de la temperatura ocasiona también un adelanto de la floración y como consecuencia un incremento del periodo de exposición a los pólenes, que junto a su aumento y la presencia de nuevas proteínas en ellos, explicaría porque para el año 2030 se espera que uno de cada cuatro españoles sea alérgico a los pólenes", ha alertado el especialista.

Los datos recogidos revelan que el último año hidrológico ha sido un 12 por ciento más seco que la media en España. El doctor Moral ha explicado que "la disminución de las precipitaciones está produciendo la desaparición de plantas más débiles en algunas zonas, que están siendo sustituidas por otras más resistentes y alergénicas como las amarantáceas (salsola y cenizo) en España y la ambrosia en Europa central".

En esta misma línea, ha añadido, "como consecuencia de las elevadas temperaturas y la disminución de las lluvias en los últimos meses, los pólenes de amarantáceas han prolongado su presencia en la atmósfera, y esto ocasiona una persistencia de los síntomas en los alérgicos a estos pólenes, en unas fechas que ya no deberían existir estas plantas".

El cambio climático y la contaminación son perjudiciales para la salud, pero ·resultan beneficiosos para el rendimiento de algunas cosechas, como el olivo y los cereales" pues el aumento del dióxido de carbono CO2 y de las temperaturas favorece el desarrollo de las plantas por su papel fertilizante, porque estimula la fotosíntesis y ocasiona un aumento de la producción de pólenes.

GESTIÓN DEL ARBOLADO URBANO

La SEAIC pone énfasis en las políticas de carácter práctico que las ciudades pueden adoptar. Por ejemplo, medidas tecnológicas e industriales como la sustitución de combustibles en vehículos, modernización de la flota de transporte público y renovación del parque automovilístico, optimización energética de edificios, gestión de desechos, etcétera.

Así como las medidas sociales que las personas pueden tomar a nivel comunitario o individual, por ejemplo, reciclar, promover los espacios verdes y los desplazamientos a pie o en bicicleta para mejorar nuestro aire.

Y advierte que a pesar de la elevada incidencia de la alergia por pólenes en la población, no se ha tenido en cuenta la contaminación biológica producida por los pólenes de árboles ornamentales en las ciudades "porque los responsables de parques y jardines en los ayuntamientos no realizan distinciones entre árboles alergénicos y no alergénicos. Los criterios que se utilizan habitualmente son estéticos o económicos, como el caso del plátano de sombra, un árbol que crece rápido, necesita poca agua y es barato", ha subrayado el doctor Moral.

Tras lo que considera "deseable" la dedicación de recursos por parte de las administraciones para amortiguar el impacto de las emisiones polínicas sobre la población alérgica a pólenes.

LOS NIÑOS, ANCIANOS Y EMBARAZADAS, LOS MÁS AFECTADOS

Los colectivos más afectados por la contaminación son los niños, los ancianos, los enfermos crónicos, las embarazadas y lactantes, los deportistas y los residentes en ciudades y poblaciones cercanas a autopistas.

Además de las enfermedades alérgicas, como el material particulado de pequeño tamaño puede llegar al alveolo se produce un aumento de enfermedades respiratorias y pulmonares (enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, bronquitis, etcétera) y cardiovasculares (hipertensión arterial, arritmias, arterioesclerosis, etcétera)

"El cambio climático es una realidad incuestionable y constituye, en estos momentos, la principal preocupación medioambiental, tanto en el ámbito científico como socioeconómico", concluye, destacando que unas 7.000 personas mueren en España cada año a causa de las enfermedades provocadas por la contaminación del aire.

