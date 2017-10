Soro cree "imprescindible" un debate sosegado sobre la transición

Soro ha realizado esta reflexión en la inauguración del II Congreso de Comunicación, Política y Periodismo 'José Antonio Labordeta', que se celebra en el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón.

En su intervención, Soro ha dado la enhorabuena a los organizadores del Congreso por elegir el tema de la transición "tan de actualidad en estos momentos". Al inicio de su discurso, ha precisado que es un "placer" participar en este acto tanto como consejero del Gobierno de Aragón, como "admirador ferviente de José Antonio Labordeta".

Soro ha indicado que la "banda sonora" de su juventud son las canciones de Labordeta porque "representan los valores necesarios hoy en día como la democracia, la libertad y el respeto" y ha agregado que estos valores los transmitió posteriormente en su etapa como parlamentario de CHA en el Congreso de los Diputados.

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha relatado un discurso centrado en los "tiempos duros" que supusieron la transición y, tras señalar que la historia la escriben los vencedores, ha precisado que se identifica más "con el relato del 15M", para reconocer que en esos momentos: "no nos enterábamos de lo que pasaba".

"TIEMPOS DUROS"

En este punto, Santisteve ha mencionado varios episodios de presuntos casos corrupción y ha añadido: "no nos gustó ser testigos de la represión de la dictadura, ni la reforma pactada porque pensábamos que se iba a un gobierno provisional de independientes para preparar un proceso constituyente, que no fue tal".

Asimismo, ha contado que en la universidad "se vivieron tiempos duros" y ha rememorado cómo en 1982, cuando cumple con el servicio militar en Extremadura, recibe un "primer choque al ver que los chavales recogían panes que se tiraban a la basura".

Santisteve ha enfatizado que el "miedo heredado de la transición se perdió con la insumisión porque esa generación de jóvenes se enfrentó al poder militar arropados por sus padres".

En su extensa intervención, el alcalde ha dicho que la democracia es "un proceso de todos para luchar por la equidad y la justicia. No es estático, sino un proceso y me reivindico dentro de la cultura de la república porque mejora la existencia no solo de los tuyos, sino de la humanidad en general".

"RIGOR Y EXIGENCIA"

La viuda de Labordeta, Juana de Grandes, le ha seguido en el turno de palabra y le ha dicho al alcalde: "si tu dices que erais ingenuos, mi ingenuidad rallaba con la enfermedad", al argumentar que guarda una "memoria grata de la transición al emitir un voto legal en las urnas" en referencia a las primeras elecciones democráticas de 1977.

Juan de Grandes le ha indicado a Santisteve que se había centrado "en todo lo negativo" de la transición por lo que ha reconocido haberse quedado "acongojada, por no decir otra cosa", ha ironizado.

Ha subrayado que con las primera elecciones "libres" de 1977 se inicia la transición que es el tema de debate de este II Congreso que se abordará con el "rigor y exigencia" de los ponentes a los que ha agradecido su "disponibilidad, preparación y conocimiento del tema".

"HASTÍO DE LA CALLE"

La presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, ha incidido en que la transición es un "proceso imprescindible para entender la situación actual" que "se presta a vivencias diferentes y ciertas que han de llevar a un debate intenso".

Violeta Barba ha elogiado la celebración de este II Congreso que lleva el nombre de José Antonio Labordeta con quien "tenemos una deuda contraída porque siempre estuvo al lado de los aragoneses, primero con sus canciones que fueron un aldabonazo a la libertad y después desde las Cortes de Aragón y más tarde desde el Congreso de los Diputados".

Ha recordado que Labordeta es un defensor de la libertad y la igualdad en todas sus facetas, ya fuera como cantautor, escritor, conductor de un programa de TVE o desde la tribuna de oradores del Congreso.

"Se ganó algo difícil en estos tiempos de desafección y descrédito de la política, que es el cariño de la ciudadanía y fue el político más querido durante años. Llegó al corazón porque hablaba como la gente, desde la humildad y fue el primero en recoger el hastío de la calle que llevó a la tribuna de oradores", ha rememorado.

Violeta Barba ha instado a "volver a reunirnos con ese espíritu de diálogo de transición que es la palabra que más aflora hoy en día, y hacerlo sin mitos y sin importar el resultado" al recordar que en esa etapa se pudo salir del franquismo para llegar a "cotas de alto consenso".

Tras subrayar que "no todo está hecho", ha lamentado que ese espíritu de diálogo "está quebrado" y para reconstruirlo requiere "lo mejor de nosotros para superarlo y no cerrar en falso". Por ello, ha instado a "ser responsables y aprovechar los logros que se consiguieron en la transición y extraer las claves que puedan ayudar en el presente. Hay que ser valientes", ha apremiado.

