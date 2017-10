El PSPV estalla contra Grezzi: "No vamos a peatonalizar la plaza del Ayuntamiento con maceteros"

La tensión ha vuelto a dispararse en el seno del Gobierno tripartito de izquierdas que dirige Joan Ribó en el Ayuntamiento de València. La portavoz del Ejecutivo, que también es teniente de alcalde y líder del grupo socialista, Sandra Gómez, ha cargado duramente contra el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, de Compromís, por el anuncio de la peatonalización parcial de la plaza del Ayuntamiento que realizó ayer miércoles este último.

En palabras de Gómez, "el debate no está en si la plaza del Ayuntamiento debe o no ser peatonalizada", sino en la elaboración de un proyecto "riguroso y serio". En su opinión, "no caben operaciones urbanísticas blandas o parches. Es decir, no vamos a peatonalizar la plaza del Ayuntamiento con maceteros. Tiene que ser un proyecto riguroso que por supuesto lidere la Concejalía de Urbanismo y que desde luego sea acorde a la imagen que queremos proyectar como ciudad"

Según la concejala de Economía y Turismo, "todos los grupos políticos del Gobierno estamos a favor en convertir València en una ciudad de plazas, como ya adelantó el grupo socialista hace dos meses. Tenemos un proyecto integral que empieza en la plaza de San Agustín, que recoge la plaza del Mercado, la plaza de la Reina y, cómo no, la plaza del Ayuntamiento". Sin embargo, ha matizado que este último es un espacio "emblemático, un proyecto de ciudad. Es el corazón de València y lo que se desarrolle dentro de este espacio tiene que ser un proyecto riguroso, serio"

No podemos dejarnos llevar por las prisas, ni por la necesidad de personalizar los proyectos que son de todos Para Gómez, "es una cuestión de respeto y de formas. Gobernar en coalición supone en ocasiones ser prudente y también generoso y sobre todo ser respetuoso con las áreas de responsabilidad del resto de compañeros. Por lo tanto, los proyectos de reurbanización de las plazas, como ya hemos trabajado durante estos dos años, los lidera Urbanismo. Entendemos que un proyecto tan importante como el de la plaza del Ayuntamiento no puede hacerse de forma parcheada por otras áreas y no puede consistir en poner maceteros en la plaza"ha afirmado.

Otra de las críticas hacia Grezzi se basa en la supuesta falta de información a los socios de Gobierno. "Todos los grandes proyectos de ciudad de todas las áreas se debaten dentro del seno de la Junta de Gobierno. No puede ser que, una vez más, siempre haya una concejalía y un concejal que omita dar ese paso previo. Ya de alguna forma el grupo socialista se lo perdonamos porque hubo una actitud y una conducta de enmienda de solucionar el problema pero desde luego hacer esto por segunda vez creemos que no entra dentro de lo justificable y lo razonable", ha afirmado Sandra Gómez. "Creemos que en un gobierno de coalición estas cosas no pueden consolidarse como una dinámica de funcionamiento", añade.

"Tampoco quiero pertenecer a un ayuntamiento chapuzas"

"Tampoco quiero pertenecer a un ayuntamiento chapuzas. El proyecto de la plaza del Ayuntamiento ha de ser serio, riguroso y que por tanto requiere la redacción de un proyecto que ha de venir del área de Urbanismo. Queremos recuperar espacios para la ciudadanía y el proyecto de la plaza del Ayuntamiento es un elemento importantísimo y por eso creemos que debe ser serio, riguroso y a lo que llegamos esta legislatura es a iniciar la redacción de ese proyecto", ha explicado la portavoz socialista.

Además, en su opinión "es una demanda de la ciudadanía, en los procesos participativos es uno de los proyectos más votados, es algo que quiere la gente. Pero desde luego es algo que tenemos que hacer bien. No podemos dejarnos llevar por las prisas, ni por la necesidad de personalizar los proyectos que son de todos. Este es un proyecto de ciudad y como tal lo debemos hacer de forma tranquila, sensata y paso a paso, y eso pasa porque esta legislatura hagamos la redacción del proyecto, no porque pongamos la primera maceta".

