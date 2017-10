Lastra anuncia una reunión en Bruselas para el 9 de noviembre para hablar del futuro de Sogepsa

"No voy a ir a Bruselas a decirles algo que no existe, vamos a intentar resolver la duda sobre si Sogepsa puede seguir con las encomiendas en curso, especialmente Bobes", ha dicho Lastra que ha insistido en que la solución para el futuro de la Sociedad pasa por disolución o conversión de la sociedad en 100% pública, y ese es a su juicio "el emplazamiento político para hablar claro, el dilema que hay que resolver porque no hay muchas más opciones".

En este sentido el consejero ha insistido en que se queda con la opción de convertir a Sogepsa en una sociedad cien por cien pública haciendo de la misma un instrumento útil para los asturianos y para la coordinación del área central", ha insistido Lastra que ha pedido a todos los grupos que "hablen claro".

El diputado de la formación morada, Héctor Piernavieja fue el encargado de interpelar al consejero, al que ha advertido de que "no puede comprometerse en Bruselas a nada antes de llegar a un acuerdo en el Parlamento". Piernavieja le ha recordado que ese ha sido precisamente el error que cometió su predecesora, Belén Fernández.

Piernavieja quiso que el consejero le pusiese sobre la mesa una fecha para llevar el Plan de viabilidad de la Sociedad a la Cámara y ha recordado que el mismo estaba comprometido para la segunda mitad del mes de mayo. Además ha pedido explicaciones al consejero por un contrato de 11.000 euros de Sogepsa con el secretario de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) y ha indicado que "le preocupa que Lastra no vea la magnitud de este asunto".

Por su parte Lastra ha manifestado que no puede a venir a la Junta ha juzgar la moralidad de hace años sino que lo que tiene que hacer es hablar del futuro de Sogepsa y buscar el compromiso todos para buscar una idea común de lo que hacer con la sociedad resolviendo

