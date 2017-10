Millie B. Brown: "Está bien ser un bicho raro como Once"

Once es un chica enigmática con un pasado traumático y secreto. Tiene poderes sobrenaturales y un aspecto que llama la atención. Millie Bobby Brown interpreta el papel de manera brillante.

¿Cómo te ha cambiado la vida Stranger Things?

Creo que me la cambió cuando conocí al presidente Obama. Saber que los Obama veían la serie fue lo mejor que ha pasado. Fue la experiencia más increíble que haya vivido nunca.

¿Y en tu día a día?

Mis seguidores en las redes sociales empezaron a subir tan rápido que no lo entendí. Pensé, ¿cómo es que toda esta gente me encuentra interesante? Y ese fue realmente el momento en que pensé, "guau, esta serie ha despegado".

Los espectadores se volvieron locos con Once.

No se veía a muchas mujeres o niñas salvando gente en aquel loco mundo de los años ochenta. Pienso en que chicas de 13 años ven la serie y probablemente piensan: "Está bien ser un bicho raro como Once y está bien ser diferente". Y creo que por eso se identifican

y empatizan con ella.

El Mundo al Revés aún está muy presente en Will...

Sí, todavía está muy apegado al Mundo al Revés. Will está luchando y afortunadamente Mike está ahí para ayudarle.

Y Mike ¿ha perdido la esperanza de que Once vuelva?

Creo que sí. Creo que perdió la esperanza.

Odio ver un episodio de una serie y tener que esperar una semana para el siguiente Háblanos de la chica nueva, el personaje de Max.

Ella hace que los chicos sean más maduros. Es muy guay y moderna y creo que los demás se lo toman como "oh, queremos parecernos más a Max".

¿Cuáles son los elementos sobrenaturales que vamos a ver en la segunda temporada?

Bueno, hay tantos... Digamos que sabremos más sobre el Mundo al Revés.

¿Y cuál es el tono de los nuevos capítulos?

Son más oscuros, seguro. Y más emocionantes.

¿Cómo ha sido el trabajo con los directores, Shawn Levy, Andrew Stanton y Rebecca Thomas?

Levy es como mi padre. Le amo, es increíble trabajando con los actores. Si tengo que llorar, pone música triste y es de gran ayuda. Andrew Stanton es superdivertido y enérgico, ¡baila! Es realmente genial. Y ahora, con Rebecca Thomas... ¡las chicas tenemos todo el poder!

¿Qué ventajas tiene una serie estando en Netflix?

Odio ver un episodio de una serie y tener que esperar una semana para el siguiente. Creo que Netflix ha tenido un impacto masivo en todo el mundo.

Once vuelve a tener el pelo largo.

La temporada pasada tuve la cabeza afeitada y en esta llevo un pelazo... lo que es realmente divertido y es una gran diferencia para Once, porque su peinado era una locura y muy distintivo y único.

¿Cómo fue tener que afeitarse la cabeza?

Quiero afeitarme otra vez. De verdad que sí. Me muero por afeitarme otra vez la cabeza porque adoro el pelo corto. ¡Es lo mejor!

BIO: De padres británicos, nació en Marbella en 2004, aunque se mudó al Reino Unido con 4 años. Más tarde se trasladaron a Florida. Ha aparecido en episodios de NCIS, Modern Family y Anatomía de Grey.