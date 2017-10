Santisteve tilda de "insostenible, injusto y no progresivo" el sistema tributario local y pide reformularlo

Ha hecho estas afirmaciones durante la inauguración del XXXII Congreso de la AEDAF, la Asociación Española de Asesores Fiscales, que celebra su 50 aniversario en la capital aragonesa con esta jornada.

Santisteve ha asegurado que el sistema tributario local presenta unas características que lo hacen "anacrónico, insuficiente, no sostenible en el tiempo, injusto, no general, no igual, confiscatorio y no progresivo".

Ha apuntado que un modelo alternativo podría ser el de un sistema que recibiera la mayor parte de sus aportaciones de un recargo municipal sobre la cuota íntegra del IRPF, eliminando los actuales impuestos locales sobre las personas físicas y a través de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), revisando ésta para aportar una mayor seguridad a los ayuntamientos.

Santisteve ha explicado que con la recaudación de todos los tributos no puede financiarse ni el 40 por ciento de los gastos presupuestados, con lo que apenas se cubriría, por ejemplo, los gastos de personal de muchos ayuntamientos.

Además, el sistema actual

no grava a los vecinos de un municipio, lo hace sobre determinados bienes, de tal forma que aquellas personas que sí disfrutan de los servicios públicos de su Ayuntamiento pero no son titulares de los bienes gravados por los impuestos locales no contribuyen de manera alguna (más allá de tasas o precios públicos) al sostenimiento de dichos servicios, ha explicado.

PLUSVALÍA

El alcalde ha hecho hincapié en que el sistema es "injusto", ya que no ofrece tratamiento distinto a situaciones distintas. "No es lo mismo ser titular de un buen número de inmuebles destinados a la especulación y, por tanto, vacíos que aquella persona que lo utiliza como residencia habitual de una familia. No obstante, ambos inmuebles tienen el mismo tratamiento. La imposibilidad de tarifa con tipos diferentes en función de usos, destinos o valores es un ejemplo de inequidad", ha defendido.

Además, ha opinado que el sistema no es sostenible en el tiempo, ya que los Ayuntamientos "apenas tienen capacidad de influir en el diseño de los tributos y tan solo pueden aprobar elementos aislados del Sistema, como los tipos o bonificaciones".

Sanstisteve también lo ha definido como "confiscatorio", poniendo el ejemplo de la plusvalía: "Cuando esta se produce mortis causa puede darse el caso de que para pagar el impuesto generado por el fallecimiento del titular del inmueble, los herederos deban vender la finca. Lo mismo ocurre con inmuebles cuyo valor no se corresponde con la verdadera capacidad de pago de sus titulares. Ello puede provocar la necesidad de una venta inmediata porque el impuesto solo tiene en cuenta el valor del inmueble y no la capacidad de pago de sus titulares por lo que el impuesto termina siendo confiscatorio".

