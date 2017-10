El PAR apela a la unidad de los constitucionalistas y defiende la "gradualidad" del 155

Aliaga, que ha presidido esta tarde una reunión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva del PAR, se desplazará este viernes a Madrid para asistir, en la tribuna del público, al debate del Senado sobre la aplicación del artículo 155, en el que este partido estará representado por las senadoras Rosa Santos y Belén Ibarz.

En un receso de la Ejecutiva del PAR, Arturo Aliaga ha declarado a los medios de comunicación que ha dejado claro que el PAR respalda las medidas adoptadas por el Gobierno. Ha puesto de relieve las afecciones sociales y económicas del proceso secesionista en la sociedad aragonesa, recalcando que ambas regiones están unidas por lazos de diversa índole.

El presidente del PAR ha dicho que "este problema no se ha generado en un día y no se puede resolver en otro día", tras lo que ha llamado la atención sobre "las dificultades de aplicación" del acuerdo del Gobierno de España, planteando que este documento puede ir aplicándose a medida que se vayan sucediendo los acontecimientos y ha observado que no se concretan los plazos de aplicación. "Se tiene que defender el Estado de Derecho dentro del Estado de Derecho".

"Yo no haría leña del árbol caído", ha dicho Aliaga, rechazando el "boicot" a los productos catalanes. Ha observado que algunas cervezas fabricadas en Cataluña llevan cebada de Monegros, algunos productos cárnicos de la región vecina contienen carne aragonesa y también se producen en Aragón envases que después se comercializan en Cataluña.

De esta forma, ha alertado de que las "medidas oportunistas" pueden "perjudicar" a Aragón al generar "desajustes" a largo plazo, emplazando a tomar decisiones "más solidarias que nunca".

ACUERDO DE LA EJECUTIVA

Arturo Aliaga ha dado lectura al acuerdo tomado por la Comisión Ejecutiva del PAR, que ha manifestado su apoyo a las medidas que ha decidido el Ejecutivo central.

Ha argumentado que el PAR mantiene "con lealtad" su acción política dentro del marco de la Constitución. Además, ha rechazado "cualquier ruptura en el Estado autonómico", así como "la quiebra de la convivencia constitucional", alertando de las repercusiones en Aragón del proceso secesionista.

El presidente del PAR ha recordado que "Aragón y su antiguo Reino siempre ha contribuido de forma decisiva a la construcción de España y a su integración en Europa" y ha subrayado la defensa de la integridad territorial del Estado y la soberanía nacional del pueblo español. "Somos aragoneses en España y españoles en Aragón" con el objetivo de "hacer Aragón sin destruir España", concluye el acuerdo de la Ejecutiva.

