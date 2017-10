La Junta Municipal de Cabezo de Torres organiza una veintena de actividades para todas las edades en 'La Carpa'

Las actividades serán gratuitas y en algunas de ellas deberá de completarse un formulario y se aceptarán registros hasta completar el aforo previsto, según informaron fuentes de la Junta Municipal en un comunicado.

El día 31 de octubre se comenzará con una fiesta de Halloween dirigida al público infantil de cinco a 11 años, en la que habrá espectáculos, bailes, 'pintacaras', caramelos y diversión garantizada para todos los niños que acudan disfrazados.

La gran novedad vendrá a partir de las 19.00 horas con una 'Disco Fiesta Halloween' para el público joven de 12 a 17 años, dentro del programa 'kbzo joven'. Los jóvenes deberán de ir disfrazados, y la fiesta contará con DJ Josele, cocktail y bebidas sin alcohol, seguridad, animación, juegos y concursos.

Los 200 primeros en registrarse en la página 'kbzojoven.es' recibirán un premio directo un auricular plegable que le será entregado el día de la fiesta cuando acudan disfrazados. Además, la Junta ha preparado un concurso de disfraces con premio al mejor disfraz y al mejor disfraz colectivo, categoría esta última en la que deberán juntarse un mínimo de tres personas.

Otra de la novedades será 'SUENA LA CARPA', conciertos para mayores de 18 años que harán las delicias de los asistentes. La carpa se convertirá en un sala de fiestas con mesas y sillas para disfrutar con los amigos de una copa mientras se disfruta de un concierto "inolvidable".

Serán los viernes 10, 17 y 24 de noviembre, así como el 1 de diciembre. En estos conciertos intervendrán 'The Liverpool Band' con el mejor tributo a The Beatles; así como 'Jazzmirrorway' con música funky tributo a Jamiroquai; 'The Lady Writers' que ofrecen un tributo acústico a Dire Straits; y 'Cocktail Havana' con "música de ayer y de hoy a ritmo de jazz".

Y, además, el sábado 25 de noviembre, también a partir de las 22.00 horas se desarrollará una 'Noche de humor y mentalismo' con el gran mentalista Toni Bright y el famoso monologuista Diego El Notario. La asistencia a este espectáculo será gratuita previo registro en la web de la Junta Municipal de Cabezo de Torres.

Finalmente, la Junta Municipal de Cabezo de Torres destaca los Talleres para familias los domingos de 12.00 a 13.30 horas, y para jóvenes los sábados por la tarde de 16.30 a 18.30 horas. Estos talleres y actividades, que también son gratuitos, se extenderán durante las vacaciones de navidad de 12.00 a 13.30 horas.

Las reservas e inscripciones podrán realizarse en la web 'https://cabezodetorres.es/la-carpa-espacio-ocio-cabezo-torres/' a partir del viernes 27 de octubre.

