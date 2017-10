Adriana Ugarte pide alzar la voz contra los casos de abuso sexual en el cine

La actriz madrileña Adriana Ugarte se ha referido, este martes 25 de octubre en Madrid, a la polémica sobre los abusos sexuales en el mundo del cine, en el marco de la presentación de su nueva película El Sistema Solar y ha pedido "alzar la voz" contra estos casos. "Aunque haya pasado el tiempo, el abuso no prescribe, entonces debe ser denunciado", ha señalado en una entrevista con Europa Press.

En este sentido, ha matizado que, aunque ella no conoce esos casos de "manera personal", es importante "alzar la voz" puesto que se trata de un instrumento "contagioso" que "empodera tanto a hombres como a mujeres" para "poder levantarse en contra de la violencia y del abuso".

"Es un tema entorno a la violencia y a forzar a un ser humano que está trabajando o tiene aspiraciones laborales o sueños a hacer algo que no quiere y a entrar en su terreno privado e íntimo", ha declarado para expresar que "es inadmisible" y "no se puede tolerar".

En cuanto a la película, que llega a la gran pantalla el próximo 3 de noviembre, se trata de una adaptación de la obra de teatro de Mariana de Althaus, que, con un registro "desacostumbrado" y cierto toque de humor irónico, se centra en la familia peruana Del Solar, una familia disfuncional que decide reunirse para celebrar la navidad después de dos años sin encontrarse. Así, las revelaciones de cada uno de ellos convertirá la reunión en un sinfín de reproches y tensión entre los familiares.

"La familia para mí es básica", ha expresado la actriz quien ha definido la reunión familiar como "una reunión de planetas". "A veces no compartes maneras de pensar, pero eso no quiere decir que como familia no nos vayamos a unir. Se trata de amar con la diferencia", ha expresado.

En esta ocasión, Ugarte representa a un personaje "contenido" que "vive la película en la mirada", pero sin llegar a ser sumiso. "Con cada toque de violencia que ocurre se revuelve más. Es muy interesante ver cómo va evolucionando hasta convertirse en una mujer desesperada", ha apuntado.

El filme ha sido dirigido por Bacha Caravedo y Daniel Higashionna, quien ha destacado que una de las cosas que les llamó la atención de la obra fue que "dentro de lo muy específica que es esa familia" en particular, tiene cosas de "todas las familias".

Por su parte, Caravedo ha subrayado que los tres temas que toca la película son la familia, el amor y la locura entendida como "una posibilidad de curación", algo que también "les llamó la atención". "No es una obra solo realista, sino que juega con otros universos dentro de este universo familiar", ha precisado.

En este contexto, ha señalado que "una de las mayores dificultades" a la hora de trabajar con los actores ha sido "equilibrar los sentimientos y matizar las emociones" puesto que "no querían que fuera una película de gritos".

"Hay dos personajes que están muy al borde, con los sentimientos a flor de piel, pero luego hay otros que se comen todo por dentro y no saben que decir y prefieren quedarse callados", ha relatado para explicar que tenían que estar "muy seguros" de que era lo que querían lograr en cada escena. "Tuvimos que estudiar cautelosamente cuándo subir, y cuándo bajar, y la manera de controlar las emociones", ha concluido.