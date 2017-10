ZEC confía en llegar a acuerdo con el PSOE antes del pleno del lunes sobre la ampliación del Parque Pignatelli

El expediente de este proyecto se ha retirado del orden del día de la Comisión de Urbanismo a propuesta del PSOE para intentar alcanzar un pacto sobre el número de viviendas que se han de construir en los antiguos depósitos del citado parque.

El proyecto del equipo de gobierno contempla 58 viviendas libres y 24 de promoción pública -el 30 por ciento del total- con lo que se obtendrían 6,5 millones, que junto a los 4,2 que se incluirían en el presupuesto, superarían los 10 millones de euros; mientras que la del PSOE -que hace el cálculo sobre los 150.000 euros por vivienda en lugar de los 100.000 del equipo de gobierno- alcanzaría las 80 viviendas libres y las 24 de promoción pública, que ya no sería el 30 por ciento.

El proyecto contempla, además, aumentar en 23.000 metros cuadrados la superficie actual, de 39.000 metros cuadrados, del Parque Pignatelli, además de una zona de juegos infantiles, un pabellón deportivo, un centro de mayores, una biblioteca y una ludoteca y un centro polivalente, además de un lago y unos canales navegables.*

Este punto del orden del día se ha retirado hasta el lunes, cuando "se votará y será si o no a la propuesta", si bien "se intentará llegar a un acuerdo estos tres días, aunque el PSOE había pedido un mes", ha expuesto Muñoz.

"Estoy dispuesto a negociar un numero de viviendas razonable", ha indicado, para abundar en que "es una situación anómala porque a ningún barrio se le exige que paguen sus equipamientos con viviendas" y ha argumentado que "cuantas más viviendas, haya menos parque" pero ha preferido no avanzar una cifra. "Lo dejo para la negociación", ha zanjado.

OTROS ASUNTOS

Por otro lado, ha informado de que en la Comisión de Urbanismo se ha llegado al acuerdo en Parque Venecia para que en unos 20 meses terminen las obras pendientes, que debería ejecutar la Junta de Compensación y lo afrontará el Ayuntamiento de la ciudad "una vez que se deposite el dinero".

De esta forma, se logra "desbloquear este asunto" y se dispondrá de fondos para poder acometer el soterramiento de las líneas de alta tensión, la zona verde y las escorrentías, ha detallado.

También se ha acordado iniciar la catalogación como vivienda de interés histórico artístico a la casa del director de la fábrica de Torras Papel, en el barrio rural de Montañana, y "parece que hay acuerdo en la catalogación definitiva del edificio", ha apuntado.

Asimismo, se ha autorizado que "vuelva a abrir" el hotel de la calle Rioja, en Delicias, después de que se le denegara la licencia y una vez que ha subsanado las deficiencias.

Muñoz ha informado de que el Ayuntamiento de Zaragoza "sigue poniendo facilidades al Gobierno de Aragón en el sur de la ciudad para que complete su oferta educativa" con la cesión de tres módulos temporales en Rosales del Canal.

Por otra parte, se ha suspendido el cierre inmediato por cinco meses para la celebración de bodas en fincas rústicas porque primero "se analizará cuáles se legalizan y cuales no". Muñoz ha indicado que "no todas será legalizadas, sino que dependerán de unos factores" y para eso disponen de ese tiempo para que "cuando empiece la época de bodas, se sepa si se pueden utilizar o no", ha explicado.

TRANVÍA

La concejal de Movilidad y Medio Ambiente del consistorio zaragozano, Teresa Artigas, ha informado de que los comités de empresa del tranvía y autobús urbano, el sector del taxi, junto a las FABZ y la Unión Vecinal Cesaraugusta formarán parte de las reuniones técnicas que analicen la revisión del Plan de contingencia del tranvía y que hasta ahora integraban la Sociedad de Economía Mixta (ZEM) de los tranvías y el Ayuntamiento de Zaragoza.

Esta decisión se ha adoptado tras la concatenación de averías en el tranvía entre el 13 y el 15 de octubre y el posterior compromiso de revisión del Plan de contingencia, "con especial mimo ante situaciones extraordinarias", ha dicho.

De esta forma, en las reuniones técnicas "todos los actores estarán al mismo tiempo y cuando se disponga del Plan de contingencia, se pasará a los grupos políticos para su valoración", ha concluido Artigas.

