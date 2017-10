Polémica por la aparición de la actriz de 'Stranger things' en una lista de las más sexis

La revista estadounidense W ha elaborado una lista con los actores y actrices más sexis, entre los que incluye a Chalize Theron, James Franco o Nicole Kidman. Sin embargo, las redes han reaccionado ante el rostro de una de las estrellas del momento: Millie Bobby Brown. La actriz de Stranger Things figura como una de las intérpretes más atractivas con tan solo 13 años.

Bajo el título ¿Por qué es la televisión más sexi que nunca?, la revista W ha publicado un ranking con las muejeres más sexis del cine y la televisión, con Charlize Theron a la cabeza.

Junto a ella ha destacado la presencia de la protagonista de Stranger things -intepretando a Once-, menor de edad, como una de las actrices más sensuales del panorama de Hollywood. Las redes no se han hecho esperar y han criticado a la publicación por sexualizar la figura de la intérprete de 13 años como una forma de "legitimar la pederastia".

Poner a Millie Bobby Brown en una lista de las mujeres más sexis es legitimar la pederastia. ES UNA NIÑA. NO ES sexi. TIENE 13 AÑOS. BASTA. — Andrea Ros (@LaRos3delicias) 23 de octubre de 2017

Por su parte, la revista españolaMujer Hoy también ha sido foco de varias denuncias a través de Twitter tras la portada de su último número, donde aparece la imagen de Brown junto a una serie de fotografías que han arrancado comentarios como "No es una mujer, es una niña".

Millie Bobby Brown NO es una mujer, es una niña. pic.twitter.com/Clchf00lCN — Carmen GMagdaleno 🔻 (@MagdalenaProust) 23 de octubre de 2017

"Me encanta Stranger Things, pero no me gusta nada lo que se está haciendo con Millie Bobby Brown. ¡Solo tiene 13 años!", comentan otros.

Me encanta #StrangerThings pero no me gusta nada lo que se está haciendo con Millie Bobby Brown. ¡SÓLO TIENE 13 AÑOS! pic.twitter.com/KMYqSIq7pR — Juan Ceñal (@ordago13) 23 de octubre de 2017

Me parece muy fuerte que se sexualice a Millie Bobby Brown, ¡es una niña de 13 años! 😠 — ☆ ♪ San ღ ☆ (@s2ndr1t9) 24 de octubre de 2017

La inclusión de la menor en una lista de "los más sexis" ha reavivado el debate sobre la sexualización de las niñas y la cosificación de las mujeres.

Están haciendo lo mismo con Millie Bobby Brown que con Emma Watson en su momento, y es buscar cualquier excusa para sexualizar a una NIÑA. — Samuel Steel ☯ (@Samuel_Steel) 24 de octubre de 2017