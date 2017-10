La presidenta de Eurocop dice que los responsables del dispositivo policial del 1-O deben "asumir la responsabilidad"

La presidenta de Eurocop, Angels Bosch, ha reclamado que los responsables del dispositivo policial del 1 de octubre "deben asumir la responsabilidad" de las actuaciones de los Mossos d'Esquadra denunciados ante la Audiencia Nacional porque, según ha indicado, "obedecieron órdenes inmersas dentro de un operativo diseñado por los responsables del cuerpo y consensuado en una mesa conjunta" con Policía Nacional y Guardia Civil.

La responsable de Eurocop, organización europea de sindicatos policiales que representa a medio millón de agentes de la Unión Europea, se ha pronunciado de esta manera, en declaraciones a los medios, en Bilbao, donde ha inaugurado este miércoles la Conferencia 'Think Globally-Act Locally', en cuyo marco está previsto aprobar en su segunda jornada una resolución de apoyo a todos los cuerpos policiales que trabajan en Cataluña y de condena de las situaciones que viven.

Angels Bosch ha lamentado la situación en la que se encuentran alrededor de 50 agentes de los Mossos que, según ha criticado, "han sido denunciados en diligencias que ha remitido la Guardia Civil a la Audiencia Nacional por filmaciones en las que presuntamente tienen una actitud pasiva o inactiva" en el operativo establecido con motivo del referéndum del 1 de octubre. Según ha explicado, se ha pedido a la división de Asuntos Internos que se identifique a esos agentes a través de las filmaciones remitidas.

"Queremos que los mandos asuman la responsabilidad del operativo porque los agentes cumplieron órdenes", ha afirmado. De este modo, ha incidido en que los policías "obedecieron órdenes que estaban inmersas dentro de un operativo policial que fue diseñado por los responsables del cuerpo y consensuado en una mesa conjunta con los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil y, por tanto, quienes debe asumir la responsabilidad sobre el operativo y sobre las actuaciones de los Mossos tienen que ser los responsables del dispositivo".

Por otro lado, ha denunciado que los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que llevan alojados en barcos en el Puerto de Barcelona durante más de un mes sufren "en condiciones laborales lamentables e indignas".

También ha alertado de que las familias de los agentes que afincados en Cataluña "desde hace muchos años" han sufrido "algunos casos de acoso en las escuelas por el hecho de ser hijos de guardias civiles". "Esto es intolerable", ha subrayado.

LA DIRECCIÓN DE LOS MOSSOS

La responsable de Eurocop, miembro de la policía autonómica catalana, ha eludido pronunciarse sobre quién debería asumir la dirección de los Mossos porque, según ha remarcado, "nosotros somos policías, cumplimos nuestra función, que es garantizar la seguridad ciudadana y proteger los derechos y libertades de los ciudadanos". "No vamos a hacer declaraciones políticas porque no somos políticos. No vamos a decir lo que nos gustaría o no nos gustaría", ha manifestado.

En cualquier caso, ha apuntado que "los agentes que se ponen el uniforme cada día, los que salen a patrullar, continuarán haciendo lo mismo que hasta ahora, que es proteger a la ciudadanía y sus derechos y libertades".

Tampoco ha querido pronunciarse sobre si considera que existe acoso judicial hacia los Mossos porque, según ha indicado, no le "corresponde decirlo". "La Justicia es un poder independiente y hay que confiar en esa independencia judicial", ha indicado.

Preguntada sobre la incidencia en el trabajo policial de factores como un control de los Mossos por parte del Gobierno central o la advertencia por parte de algunos de que no obedecerían las órdenes, ha lamentado que son "ruidos" que "no aportan nada positivo a la función policial que tenemos que desarrollar cada día".

Finalmente, ha explicado que los miembros de otras policías europea que participan en la Conferencia de Eurocop trasladan que ven "con muchísima preocupación" la situación de sus compañeros en Cataluña.

